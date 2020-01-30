「可能被消失的城市」舉行第二屆「北阿爾卑斯國際藝術祭」

近年來日本藝術祭已成為大家到日本旅遊的原因。因為在品嚐藝術的同時，也可以一睹日本原始鄉郊的風味，飽覽一幀幀本來只會在日本動畫出現的美麗景致。日本著名的藝術祭如「瀨戶內國際藝術祭」、「越後妻有大地藝術祭」，都已成為熟悉的名字，而它們的策展人北川富朗，今年又一力作，來到第二屆的「北阿爾卑斯國際藝術祭」，舉行於長野縣大町市，顧名思義，位於日本的「北阿爾卑斯」飛驒山脈，這裡以好山好水而聞名，也是展覽所突顯的重要元素。

「北阿爾卑斯國際藝術祭」 日本的北阿爾卑斯橫跨富山縣、岐阜縣、長野縣與新潟縣，海拔高達三千米。明治時期英國冶金工程師William Gowland登山時，發現它堪比阿爾卑斯，以此來命名。而是次的「北阿爾卑斯國際藝術祭」，主要也是要突顯此處的大自然面貌。日本人崇尚自然，而近年的藝術祭也與大自然息息相關，例如同樣出北川富朗之手的越後妻有大地藝術祭，位於新瀉的雪國，那裡由於交通不便、冬天積雪可達廿米高，面臨著人口老化、年青人遷居都市的問題，慢慢地可能會荒廢起來，而藝術祭的三年展正好在不打擾自然的條件下，吸引當地人回流，以及促進當地旅遊和經濟。而大町市現時同樣地面對著高齡化的嚴重問題，目前人口密度每平方公里不到五十人，成為了「可能被消失的城市」。

由皆川明擔任視覺設計總監