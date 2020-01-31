徘徊於正式與休閒之間 雙扣Monk shoes復古又時尚

沒有牛津鞋Oxford shoes的正式，也沒有Loafers般休閒，一對孟克鞋Monk shoes可能成為你遊走天涯的最佳選擇。

Credit: Dmarge 男士的紳士鞋主要分四大類：牛津鞋Oxford、德比鞋Derby、Loafer以及孟克鞋Monk。孟克鞋 (Monk Strap shoes) 或稱僧侶鞋的起源早於11世紀時，羅馬的修道士穿著的鞋型類似。其發明的目的是希望取代經常穿著的涼鞋，而Monk shoes既能提高耐穿度又能保護外露的腳部。其最大的特色是沒有鞋帶，取而代之是鞋面上的橫向帶及金屬扣，此橫向帶又稱之為monk strap。當時在鞋帶還未被發明之前，Monk Strap shoes很快便流行開去。

Credit: John Lobb 今天的Monk shoes擁有多個版本，如單扣、雙扣、三扣甚至是交叉扣，但都不及雙扣款式如此流行。Monk shoes亦附上不同的經典細節如Wing Tip、Cap Toe、短靴版本和麂皮款式，當中又以Cap Toe款式最為普及。近年多得時裝界的大力吹捧，令雙扣Monk shoes 也能襯正式西裝以外的造型而且充滿時尚感。以下推介幾個襯Monk shoes的正式和休閒的造型：

黑色Monk shoes襯灰色正式西裝：

啡色Monk shoes可襯chino褲；麂皮款式更予人classy但休閒的感覺：

黑色靴款襯未洗水牛仔褲同樣順眼有型：

Photo Credit: StyleMann