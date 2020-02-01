繼百萬iPhone後又一奢華力作，Caviar推出Cybertruck鈦金屬版

iPhone 11推出了一段時間，適逢入冬時不少朋友的舊手機耗電如倒水般，都紛紛換了新手機。但如果覺得iPhone 11系列仍然未能滿足你，來自俄羅斯的高端訂製商Caviar剛推出了一款「靈感」取自Tesla Cybertruck的鈦金屬iPhone 11 Pro，全球限量99部，而且價錢相對「相宜」，因為Caviar更有極致奢華手機殼版本的作品，最高規格的iPhone 11 Pro Max 512Gb 要價近12萬美元⋯⋯

Caviar 是次充滿稜角線條的定製版 iPhone 11 Pro宛如 Tesla 去年發布的 Cybertruck，而於產品宣傳的短片上，也指明了設計靈感取自後者，雖然，Tesla方面並沒有對此回應。而新作的特色除了外觀之外，機殼更可以折疊作支撐架，也加強了不少保護性。雖然全球限量 99 部，但算不上天價，由5,256 美元起，現時可接受預訂。而真正能推上天價的奢侈版本，卻是Caviar早前推出的「Solarius Zenith」。