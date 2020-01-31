休閒兼斯文 幾招教你潮襯工裝外套

Chore Jacket，又稱工裝外套是從工人制服演變出來，一直都是男士打扮字典裡的基本。集功能性、舒適與粗獷味於一身，在今天崇尚輕鬆休閒打扮的時代，其地位更直逼一件西裝褸。

Credit: H&M

Carhatt, 1925 工裝外套第一次出現是在1917年的一則廣告上，由美國工作服品牌Carhartt推出。當時這種外套被稱之為「Engineer Sack Coat」，專為勞工、機械師、農民等工作較粗重的人士而設。這外套的特式是有多個貼袋（Patch pockets），獨特的領口以及以厚重耐磨的面料例如帆布或是牛仔布去製成。今天時裝品牌都拿回這經典款式去重新製造乎及現代穿著的版本，例如以較輕身、防水的面料，並推出多種緊貼潮流的色調。

COS 至於配襯貼士，試想象工裝外套就如一件沒有襯裡的西裝褸，它其實可以同時配襯出smart casual或是平日假日時的休閒造型。如你希望看起來斯文一點，那羊毛造、素色的工裝外套會比較適合，而且要以西褲或chino、皮鞋同穿。相反，你也可以head to toe的牛仔工裝外套配同色系的牛仔褲同穿去塑造型格粗獷味。或者學碧咸般，以恤衫和T恤穿出層次感，只要你懂得挑選對的面料，工裝外套絕對有無限的配襯造型可能。

Carhatt