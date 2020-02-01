【男人超跑】新未必勁 舊未必慢

熟悉我的人都會知道，我對德國保時捷情有獨鍾、鍾情於德國的Engineering。但許多香港車迷一般都迷上意大利超跑法拉利。早前有機會，一次過駕駕駛一系列的法拉利，F40、F50及Enzo，以下讓我逐一為大家分享駕駛它們的感覺。

被喻為法拉利四強的F40、F50、288GTO和ENZO。（Top Gear）

F40要保持在4,500轉以上

第一架介紹的是F40，在1987年推出，是為了慶祝法拉利成立40周年，亦是經由法拉利汽車創始人Enzo A. Ferrari在生時審批出廠的最後一架車。F40用上中置V8 TwinTurbo引擎能爆發出478匹馬力，3,000cc，5前速，車重只有1,100公斤，在0km/h-100km/h只需3.8秒，極速能達到320km/h，成為當時世界上最快、最昂貴的車。當年售價為40萬美元，全球生產1,315架。當天我駕駛的F40，雖然已出廠34年，但在駕駛上完全沒有老爺車的感覺，此車的敏感度高，能讓駕駛者完全感受到路面的質感。但要注意的是由於生產在80年代，此車欠缺電子的操控，所以駕駛者要打醒十二分精神，去享受駕駛的速度感和操控感。需要注意的是，F40的一波的位置（Dog leg 1st）是在左下角，有別於平常的左上角，因此每次換檔都要留意波棍的位置。F40的Turbo lag是存在的，所以要保持馬力的輸出，就要保持在4,500轉以上駕駛。

瘋狂收藏家，在雪地也駕駛F40。（MotorAuthority）

又RAW又機械的F40。（RM Sothebys2）

F50機械更趨成熟

F50, 顧名思義是要慶祝車廠成立50周年而推出，是一架開蓬跑車，當時售價為50至60萬美元。配備傳統法拉利4.7升V12引擎，520匹馬力，6前速，在0km/h-100km/h只需3.7秒，極速能達到325km/h。比起F40，F50全球只生產349架，稀少而更顯得珍貴，年輕10年，在操控及科技上有明顯的進步。F50的6前速波箱排列的方法，是用了Standard H，轉波的感覺，油門的反應，都比F40成熟，沒有Turbo lag，令加速的反應更敏捷。另一特別之處是，在F50未面世之先，F50的引擎已率先在333SP賽車使用。由於是開蓬跑車，駕駛者可與四周環境、路面狀況，甚至引擎聲，都可更加直接地感受到。在南加洲駕駛F50絕對是一大樂事，但我犯下彌天大錯的就是沒有戴帽，曬傷頭頂，但可以這般享受V12引擎音樂，也是值得。

F50剛柔並濟。（RM Sothebys）

F50駕駛享受性甚高。（Mecum auction）

Enzo是F1技術格式

Enzo Ferrari於2002年推出，全球限量生產401架，當時售價為66萬美元。製造時運用了大量一級方程式賽車技術，是第一架半自動波箱的超級跑車，駕駛者無需要踏離合器便可以轉波，情況有如打電子遊戲機，在方向盤的後方有轉波控制裝置，稱得上是F1波箱的鼻祖。採用6.3升中置V12引擎，可輸出660馬力，6前速，在0km/h-100km/h只需3.65秒，極速能達到350km/h。Enzo的操控又再成熟一點，操控其實比起F40、F50更容易，沒有了沉重的離合器，相信連女士也能駕駛得到。但要注意的是，它的碳纖維煞車碟，跟一般的金屬碟感覺不同，F1波箱也需要一定的時間適應。Enzo有很高的靈活性，既可以在賽道上當一架電掣風馳的的跑車，亦可在街道上慢慢行駛，是技術與物料完美的結合。

當然、如果只是用性能數據來作比拼，這些老爺車未必跑贏今天的現代超跑。不過今天的超跑充滿著電子協助駕駛的裝置，令駕駛感覺跟往日的超跑完全不同。我個人就比較嚮往人車合一的感覺，馬力的輸出、0至100的速度、top speed的性能，都只是次要。加上古董車的投資價值年年上升，吸引力實在很大。

Enzo雖然已經20幾年，但仍能媲美當今超跑。（RM Sothebys）

Enzo任何角度都一樣咁正。（GTSpirit）