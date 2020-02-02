【泰八郎】日鏡開山祖先 由傳統走入潮界

若要數近代散播力最全面的職人眼鏡品牌，相信金子眼鏡認了第二沒有人敢認第一。但早在2000年頭開始，當日本手造架熱潮正式登陸香港，而觸發點卻是你我所熟悉的泰八郎謹製，在大師的引領下讓我們體會到何謂日本眼鏡職人的傳統工藝實力。事隔20年，當職人眼鏡文化變得普及，品牌之多有如天上繁星，但泰八郎謹製的設計依舊魅力不減，人氣不動如山。

福井縣與眼鏡職人的關係唇齒相依、不可分割，這種感覺有如天下武功出少林一樣，字裏行間充滿著無比敬意。無可否認日本眼鏡文化對於近代眼鏡史上佔了很重要的位置，其中金子旗下的四大職人包括恒眸作、井戶多美男作、與市以及泰八郎謹製卻分擔了一個相當重要的角色。

泰八郎謹製的設計偏向於窄身為主，有別於現時流行的設計風格，而在日本人的精明搭配下感覺亦有另一番體驗。（Neuve-a.net）

（Neuve-a.net）

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等上半年是等閒

有認識日本眼鏡文化的朋友相信都會聽說過山本泰八郎這位大師級人物，而早在90年代尾2000年頭時香港就只有一間眼鏡店能找到泰八郎謹製的蹤影，至於「等半年」概念亦由那時候開始，而職人作品就是那麼的難能可貴。之所以要等上半年全因為傳統職人大多數是兩口子辦事，由畫圖、起模、打磨、切割到完成QC等工序都是一手包辦，因此每月只能夠維持250副的供應量。

（Kashi-Kari.jp）

（Soph.net）

（上目）

聯乘Number(N)ine成轉淚點

相比起現時流行的職人眼鏡作品，泰八郎謹製的設計偏向於窄身為主，尤其是早期的型號就更為明顯。但論手工技巧方面泰八郎不單止超越同類形對手，那種質感更叫人一試難忘。回想起20年前，當歐洲品牌大行其道，大家喜歡的正正是alain mikli那種對比度較高的作品，相反泰八郎謹製的設計就顯得內斂和成熟。直至2000年頭，泰八郎謹製 X Number(N)ine的出現卻改寫了當時的眼鏡潮流，那種不定期形式推出亦總叫人期待萬分。然而那是屬於宮下貴裕的年代，在搖滾風結合傳統職人技藝下效果更是有目共睹。

至於著名的Number(N)ine聯乘卻把淚心及十字架窩釘打造出一種Rock味元素。（Realcloths.jp）

在宮下貴裕的視野下作品多以黑及玳瑁色為主調，加上有不同配件的組合搭配，成功製造出一波又一波的潮流熱話。（Sumally）

關於泰八郎謹製

泰八郎謹製乃是職人山本泰八郎的同名作品，打從他19歲開始便自立門戶，開始其手造眼鏡的職業生涯。由起模、切割以至打磨等步驟都是交由泰八郎先生與太太一手包辦，一周工作七天年終無休。正所謂物以罕為貴，對於這種家庭式生產總會有某程度的限制，而每月只能供應約200至300副數量，心水清的朋友都會知道等候名單會由半年或九個月為起點。此外泰八郎另一個有名之處，就是他們選用了賽璐珞Celluloid作眼鏡素材，由於穩定性高比起一般板材為堅固，經拋光後更會呈現出光滑細緻的效果，因此深得日本眼鏡職人所愛戴。