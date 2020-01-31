20萬樓下平靚正入門小車選

買樓無幾多人買得起，想要自己空間，唯有從四個轆上面找尋慰藉。現在市面上二十萬樓下要買部新車選擇還有不少，甚至歐洲車都有得揀，你會不會心動？

Toyota Spade (HK$179,900)

小車子也可以有大態度，Spade這部K-car款小型車，單是看那全景巨幕電趟門，上落車方法不特止，更讓你可以隨便搬送大件貨物。這設計，在香港那些窄到車門都開唔到的停車場裡，你就明白其可愛之處。配合其實用性，車內座位可隨時轉換編排，百變的姿態，成為了讓人沉迷的強力理由。力量方面，1.5公升引擎109匹馬力，只要不裝載太重的物件上山，相信在城市內使用也沒有特別投訴。

Honda Jazz (HK$169,880)

作為市面上見得最多的小車款式之一，Jazz的成功已經是好多代的事。設計上，Jazz的造型一代比一代科幻，甚至有點像電子遊戲裡的未來車子，絕對不會讓你在駕駛時給人一種因為平才選擇的動感。除了看起來科幻，其實內裡種種設備，Jazz也不會令你失望，引擎起動按鈕、7速加減波撥片、輕觸式顯示屏、後泊車顯示等，完全沒有因價錢而遷就質素。入門版1.3公升i-VTEC引擎提供100匹耿力，數字當然不驚人，如果數字驚人，才真的驚人。

Mazda Mazda2 (HK$179,990)

如果單講外型，我二話不說就會投Mazda一票，車廠近年的作品在外觀設計上有著非常強烈的特徵，威猛而瀟灑的感覺，即使在這樣一部小型車上仍然貫徹得到，單看車頭還以為是部小跑車。而事實上入到車廂，你會更訝異於這價錢竟然可以獲得幾近豪華汽車的造工與設備。最後要說的是，Mazda在汽車身上放置一台1.5自然吸氣Skyactiv引擎，馬力115匹，威力不算大但確實省油錢，不過，你應該不會打算用這級數的車來飛的，對嗎？

Hyundai i30 $199,800

韓國的第一大廠產品質素一直在上升，他們20萬以下車價共有兩款，包括Elantra ($178,800)及i30。原本i10的市價可能更平，估計10萬左右就有交易，只是這車款香港並無引入。取而代之已經跳到i30，選這一款的原因，主要是讓大家有一部家用房車款式作選擇。1.4公升引擎140匹馬力其實真的唔差，起碼比起今次介紹的大部分車款來得威猛。

Kia Morning (HK$108,000)

單以價錢計，Kia的Morning是一放絕塵。在香港行貨市場上，這個價位的選擇根本別無第二家。Morning使用一台1.2公升84匹馬力的引擎，車細輕身，城市內代步用無得投訴。重點是汽車的設計是由德國工程師負責，車內車外由造型到佈置都絕不含糊失禮，

Volkswagen T-Cross (HK$172,274)

17萬多一點，有部SUV？你無睇錯我無寫錯，而且是歐洲車。福士出名是為人民服務，論造型，T-Cross外觀得體，和同廠其他SUV系列一個模樣，不會被輕易看出是入門車款。1公升的小引擎卻能在Turbo的加持下提供到115PS的馬力，算是非常理想。當然，要真的把它當SUV裝多多東西會不會夠力？那個問題你自己考慮好了。

Nissan NV200 (HK$199,800)

買車有時不一定只係自己顧自己，有部車來愛錫家人都是好多人買車的原因。日產的NV200基本上就是這樣而出現的。這部多用途關愛車系空間不單大，專為行動不便及長者提供舒適、便利及安全的座駕，就如給他們一個「私人關愛座」。原本汽車定價是接近22萬，但牌子在今個新年做特別減價，現在只要不用20萬就可以做車主，不過配額有限，有興趣就自己找牌子問一下吧﹗

smart forfour Electric Drive (HK$199,000)

最後要介紹的，是大家可能會一時醒唔起的smart。以純市區內使用的小車，smart的出現的確帶來了一次熱潮，而車廠現在將品牌定位在全電動小型車的界別上，所以你能夠買到的，都是插電版本。有趣的是，現時最入門的smart fortwo房車版本價錢是$193,000，比起四坐位版本只差6千蚊，除非你屋企的車位真的只有半個，否則我真心唔明有誰會買兩座。仲有，四座版本的加速力，0-60 km/h只需要5.5秒，可能比起其他小車都更有優勢。