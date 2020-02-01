【Super Bowl LIV】周一早上開打 十個重點賽前必須知

相信就算未曾看過美式足球比賽，都有聽過「超級碗」（Super Bow）這個美國每年最盛大的運動賽事，而作為美國四大運動項目之首的年度冠軍總決賽，超級碗已經不再單單是一場普通的美式足球賽，更是一生最少必看一次的嘉年華！今個年度的超級碗即將上演，以下這十個重點，看比賽前必須要知！

一.

相比起以年份標示，超級碗趨向標示屆數，今年2020年的超級碗是第54屆，以羅馬數字「LIV」標示。

二.

Super Bowl LIV 將於美國東岸時間2月2日晚上6點半（即香港時間2月3日早上7點半），在位於邁阿密的Hard Rock Stadium舉行，兩支對壘球隊為San Francisco 49ers及Kansas City Chiefs。

三.

Hard Rock Stadium於1987年以Joe Robbie Stadium之名開幕，後來又曾經改稱為Pro Player Park、Pro Player Stadium、Dolphins Stadium、Dolphin Stadium、Land Shark Stadium及Sun Life Stadium，23年來曾經五度舉辦超級碗賽事，現在是美聯球隊Miami Dolphins的主場館。

四.

San Francisco 49ers曾經六度打入超級碗，並贏出當中的五場，其中於第23（1988年）及29屆（1995年），就是在Hard Rock Stadium贏得當屆總冠軍頭銜。

五.

今屆San Francisco 49ers成績斐然，在16場常規賽中得到13-3的國聯頭號種子佳績，並於兩場國聯季後賽中大比數戰勝Minnesota Vikings及Green Bay Packers，而且合共僅失30分，表現出強大的防守力，當中今屆新秀狀元防守線鋒Nick Bosa可謂功不可沒。

六.

至於另一支參賽球隊Kansas City Chiefs是第一屆超級碗（1967年）的兩支參賽隊伍之一，可惜以10 - 35負於Green Bay Packers，後來於第四屆（1970年）終於成功贏得總冠軍頭銜，不過在往後的50年均未能打入超級碗。

七.

如果說San Francisco 49ers是今屆最強的盾，那Kansas City Chiefs便是今屆最強的矛，不但在16場常規賽共獲得479分，更在短短兩場的美聯季後賽中，總共獲得86分，展現出強大的攻擊力，當中在上場擊敗Tampa Bay Titans的美聯冠軍賽中，完成25次傳球、交出294碼、3次傳球達陣，及一次衝刺達陣的亮麗成績的去屆MVP四分衛Patrick Mahomes，絕對是陣中最強皇牌。

八.

超級碗的獎盃稱為Vince Lombardi Trophy，用以紀念帶領Green Bay Packers贏得頭兩屆超級碗的傳奇教練Vince Lombardi。

九.

每年超級碗的中場表演，都是賽事一大亮點，過往的表演嘉賓均是紅遍全球的國際巨星，例如Lady Gaga、Beyoncé、Bruno Mars、Maroon 5、The Rolling Stones、Coldplay等等，今年則有Jennifer Lopez及Shakira。

十.

超級碗賽事作為美國每年最盛大的運動賽事，當然是全美國的焦點的所在，根據尼爾森收視率統計，超級碗直播佔據著美國電視史上最佳收視率頭20位中的19位，而且近十年的直播收視率都超過一億。而今屆超級碗將於FOX直播，香港觀眾則可透過NOW Sports或者直接訂閱NFL Game Pass於網上收看。