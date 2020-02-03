時裝品牌紛紛向音樂致敬 推出限量版結他

時裝世界從音樂取得靈感，兩者關係一直密不可分。例子有Hedi Slimane和Jean Paul Gaultier，都喜愛把音樂元素帶入設計之中。今季亦有不少品牌推出與音樂有關的產品，其中最注目的必定是Louis Vuitton x Gibson限量版結他。

Credit: Louis Vuitton

為慶祝美國納什維爾市 （Nashville）的LV店舖重開，品牌找來起源於當地的著名結他廠牌Gibson合作，推出限量版Les Paul型號結他。此結他型號早於1959年便面世，今次限量版分為兩款：以放大了的LV logo印在黑色結他身上；另外版本則以簽名式的「大V」logo配藍白紅經典顏色。加上其他細節如指板位置採用了珍珠母鑲嵌而成、金屬旋鈕第都令完成品的奢華度大增。新店更設有現場演奏空間去貫徹這音樂概念，亦是全美國首間擁有這空間的店舖。

Gucci 說到時裝品牌推出音樂有關的產品，其實剛發布的20年Gucci Cruise系列當中就看到模特兒手上拿著結他手提廂，上面更寫上Gucci Band字樣。就算你不懂得彈結他相信也十分希望擁有，放在家中作為擺設也不錯。Stella McCartney亦推出過以他父親的著名樂隊Beatle’s 在大碟《Yellow Submarine》裡的名曲〈All Together Now〉為名的結他袋。最後是性格唱作人Post Malone 以個人名義找人度身訂造的 LV monogram，Fender型號皮革結他，算是個很瘋狂的舉動吧。

Stella McCartney (Farfetch)

Post Malone