亞洲兩強可持續發展餐廳聯手 本地食材炮製四手盛宴

要數國際飲食界在近年最盛行的風氣，必然是「可持續發展」五個字，不但之前提過的2020年度米芝蓮晚宴是以此為題，亞洲50最佳餐廳亦設立「可持續發展餐廳」。主打以可持續發展的優質本食材炮製佳餚的米芝蓮一星餐廳Roganic，將於本月中邀請在亞洲50最佳餐廳中贏得「可持續發展餐廳」獎項的Locavore來港，呈獻僅限兩晚的四手盛宴。

可持續發展食材意指不經基因改造、沒有添加防腐劑，及不含化學物的肉類、海鮮及農作物，以這種方法獲得食材，不但能夠減低對環境污染，對人體及動物的健康亦有正面影響，甚至有助改善高血壓、中風、癌症等慢性疾病。

Roganic創辦人 - Simon Rogan

剛於去年二月進駐銅鑼灣信和廣場的Roganic，在行政總廚Oli Marlow 及總廚Ashley Salmon的帶領下，緊守英國倫敦本店的理念，以可持續發展的優質本地食材，為香港食客帶來「farm-to-table」餐飲體驗，更憑此在開業首年便贏得米芝蓮一星榮譽。

Locavore大廚兼創辦人 - Ray Adriansyah

至於來自印尼的Locavore，是當地的嶄新美食先驅，餐廳由曾受傳統烹飪訓練的大廚Ray Adriansyah和Eelke Plasjmeijer共同創辦，擅長以可持續發展的本地食材炮製美食，不但在2019年度的亞洲50最佳餐廳中贏得「可持續發展餐廳」獎項，更得到第42位的排名，可惜現時印尼未有米芝蓮評選，不然相信Locavore會於當中有一個很不錯的成績。

是次四手晚宴，Roganic將與Locavore的大廚Ray繼續以可持續方式採購的食材為題，透過充滿英國、香港和印尼特式的烹飪手法，以突出食材最新鮮和美麗的一面為宗旨，炮製出十一道佳餚。

+ 4 + 3 + 2

ROGANIC x LOCAVORE (每位HK$1780 + 10%)油桃果南瓜、新鮮芝士、酵母、旱金蓮 (Roganic)

椰菜扒、天貝及蘑菇XO醬、”亞式”濃縮醬 (Locavore)

柚子醃帶子刺身、生蠔及烤青瓜汁 (Roganic)

黑米小薄餅配多款參巴醬 (Locavore)

蕃茄配蟹肉、豬油、亞麻子 (Roganic)

牛心、巴東香料、爆穀物、煙燻牛心乾 (Locavore)

乾式熟成鴨肉、酵紅椰菜、紅菜頭、蜜餞車厘子 (Roganic)

石斑魚、芥蘭莖、臭豆、巴塔克醬、柑 (Locavore)

麥片薑餅蛋糕、乾草忌廉、耶路啞枝竹及布霖 (Roganic)

峇里朱古力意大利雪糕、可可牛油蛋糕、暖朱古力泡 (Locavore)

The Roganic (Roganic)