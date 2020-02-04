初戀為甚麼永遠是最好的?

我們懷念的不是初戀，是青春！ 「我要初戀呀﹗」看到《喜劇之王》這一幕，有人喪笑，也有人暗暗垂淚。初戀很多時刻骨銘心，即使我們千帆過盡，想起來，總是念念不忘。

看《喜劇之王》這一幕，有人喪笑，也有人暗暗垂淚。(《喜劇之王》劇照)

初戀為甚麼在我們的回憶內總是如此甜蜜，如此難忘又無可取代？

是因為我們懷念情竇初開那種腆腼，第一次傾電話這麼近那麼遠，第一次拖手的觸電感覺，第一次接吻那種生疏，第一次擁抱那種戰戰競競？

這些經驗，沒錯，在經歷第二次戀愛時，也許已不如第一次強烈，但那種初次感受的質感，真的如此無可取締？

「我係真心架。」那時候我們甚麼都相信，也對自己沒有懷疑。(《喜劇之王》劇照)

沒有繼續下去，分手當然有種理由，說明初戀也非完美，然而我們心裡面為何總是對此視而不見，一直覺得那就是最值得懷念的一次？

一個好大的原因，就在於那時候我們還青春。

初戀發生的時候，或者有早有晚，但不變的定律，是一定早過你現在身邊的一位。

能夠和初戀情人由開始走到最後，是少數中的少數。(freepik.com)

想一想，那時候我們或許只得十多歲或二十出頭，也許還在學校念書，也許剛剛出來工作，這段日子，其實都是我們生命中最無憂無慮的日子。講經濟壓力，父母還在工作，你也和他們同住，本就沒有太重負擔；論工作生活，比今天的你總是在為升職加人工等事發愁，你要的也更簡單好多。現在的女朋友，總是有意無意提及結婚生仔買樓這樣那樣，總是計較你的薪水前途和交出幾多家用。如果你是和她一起住的話，更可能是每天辛苦工作回家，還要忙一大堆家務事。

人大了，就有更多要煩惱的瑣碎事，一起住也不容易。(freepik.com)

說到這裡，你就明白那些年，和初戀女友最大的煩惱，也許只是找不到一個讓你們可以獨處的空間。她也不介意和你吃麥當勞當晚餐，尖沙咀海旁還屬於我們城市，可以就這樣坐一晚甚麼也不用煩。

讀書時代的初戀，很多時都是最純潔的。(《我的初戀情人》劇照)

我們懷念初戀，不是想念那個似乎完美無瑕的小情人，而是那段不可追回的簡單時光。