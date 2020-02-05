【英國脫歐】當晚約翰遜享用的美酒 來自波爾多左岸最佳一級名莊

在剛過去的1月底，其中一件世界矚目大事，正是英國脫歐。談了三年多，英國最終與歐盟「分手」，縱使經歷了數年的民意分歧，但作為脫歐派的英國首相約翰遜，還是帶領英國人民掀開新的一章。而就在格林威治時間1月31日23點，英國正式脫歐之時，約翰遜就在唐寧街10號的慶祝儀式上，開了一瓶價值350英鎊的紅酒，到底這瓶紅酒有甚麼意義？

格林威治時間1月31日23點，英國正式脫歐，約翰遜就在唐寧街10號慶祝 原來，這是一瓶法國名莊Chateau Margaux 1994紅酒，是由脫歐支持者送給約翰遜的，更打趣地留下寄語：在脫歐之前，可別喝醉。這瓶佳釀雖然未到天價，但也是赫赫有名之作，而其酒莊Chateau Margaux，不論是世界十大、還是法國五大，都榜上有名。

Chateau Margaux 1994 （wiki） Chateau Margaux歷史相當悠久，自1590年建園，在法國官方排名中，與Château Lafite Rothschild、Château Latour、Château Mouton Rothschild以及Château Haut-Brion同樣位列一等（Premier Grand Cru）的五大酒莊，同時也入選了世界十大葡萄酒莊園第八名，其出產的紅酒也是法國國宴指定用酒。位於波爾多左岸，法國紅酒偉大年份1982年的Chateau Margaux，曾獲得過國際著名酒評家Robert Parker給予99/100的極高評價。

酒莊源於16世紀（Chateau Margaux）