設計如何重新包裝美國大麻行業 ALT「航天」液體大麻產品

由來自加拿大的Creative Agency公司「Very Polite Agency」，與ALT創始人一起打造出結合科學、航空與設計的新市場，「ALT」全名為「Advanced Liquid Technologies」，也取其為世界打開了許多替代可能性之喻意。ALT將自然與科學融合一起，旨在提升感官、促進完整的自我表達，目標受眾群為對自我完善感興趣的人們，當然，前提是在大麻合法的地區使用。兩大賣點：液態，以及可控度高，而且打破了大麻予人一般的印象，也使之不像是藥物，甚至平時放在桌面上也不會引人別人的注意。

ALT

其出眾的視覺元素：準星十字線、GPS坐標，以及真空包裝，令人聯想到航天科技，而事實上，其靈感也是來自NASA，參考了太空食品的包裝，黑、紅、銀色，沒有違和感。每盒有五小瓶，標明了劑量水平。自2012年美國各州開始將大麻使用合法化以來，ALT已流通市場，除此之外，冥想的療法及自我修練也愈來愈普及，不再是幾十年前只有嬉皮士會做，也不再令人感到標奇立異，是次的包裝成功突顯其性能而非其他層面的聯想。縱使大麻行業至今仍非人人願意涉足的市場，但是次的產品設計開發卻恍如將整個行業重新包裝，也為大眾提供了以不同的方式看待事物的機會，正是「ALT」的理念。