【武漢肺炎】Airinum型格可重用口罩 窩心設計加強防護與舒適

撰文：何國龍
最後更新日期：
肺炎肆虐，而我們已經生活在一個靠自己的時代，2020年的香港，口罩已成為最昂貴且稀有的日常必需品，見到家中的存貨每日遞減，除了足不出戶，還有甚麼方法？早前有不少朋友發現，瑞典研發了一款可水洗兼且重用的環保口罩，除此之外還有諸多優點！
Airinum
Airinum
這款Urban Air Mask由Airinum生產，至今已推出了2.0版，其防護功效除了表裡防水，大家乍看之下就知道有兩個過濾器，空氣需要經過5層不同的濾芯，經過瑞典先進的濾芯實驗室Camfil研發中心測試，有著不同的密度以濾除不同大小的顆粒物，包括花粉及病菌：
濾芯外層：保護內部結構
活性炭層：濾除有毒氣體及異味
第一重靜電過濾層：濾除PM10，花粉及其他過敏原
第二重靜電過濾層：濾除PM2.5，粉塵，致病菌等更小顆粒物
濾芯內層：舒適緊貼
Airinum
Airinum
口罩外層除了可水洗，更由Polygiene®加工處理，至於其濾芯使用時間可達100小時，一般可使用一至兩個星期，而且濾芯可更換，一盒有兩組，換言之可以用上一個月，而之後還可以額外購買。除此之外，相比起一般即棄式口罩更有著更佳的防護性能，在於與面部貼合度，有四個尺寸可選擇，也因應人人有著不同的頭型，除了掛耳式，可外加調節式頭帶，而且耳掛本身也是可調節的。內層鼻樑位置非一般常見的鐵線，而是3D記憶海綿鼻墊，而下巴位置特別加長設計，大大增加邊緣的密閉性。但真正的舒適之處，其實在於濾芯及氣閥，因為一般的口罩是純粹的加強防護而放棄了呼吸的舒適體驗，氣閥的設計宛如通風系統，既保持呼吸順暢，也防止口罩變得潮溼悶熱。有興趣的朋友可以在官網上查詢，雖然這一刻已售罄，但可以網上預約購買。