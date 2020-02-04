【武漢肺炎】Airinum型格可重用口罩 窩心設計加強防護與舒適

肺炎肆虐，而我們已經生活在一個靠自己的時代，2020年的香港，口罩已成為最昂貴且稀有的日常必需品，見到家中的存貨每日遞減，除了足不出戶，還有甚麼方法？早前有不少朋友發現，瑞典研發了一款可水洗兼且重用的環保口罩，除此之外還有諸多優點！