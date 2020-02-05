男士手鐲應如何配襯？

曾經許多男士都認為帶手鐲、戒指等飾物是種過份姿整的舉動。但自從看到不少街拍上的男士都會以大量首飾來配襯造型，這不僅已變成一種潮流更能為你的造型添上魅力。

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Tommy Ton 要怎樣挑選適合你和你造型的首飾而又能夠散發男人味，當然也有規則可參考。其物料、顏色、質感都是值得考慮的元素，其次是要選能夠mix & match疊在一起來配戴的為佳。今次主要是講穿著西裝時應如何配襯各種手鐲：

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David Yurman 純銀手鐲、手鍊 堪稱最經典、粗獷的飾物，一直長青的關係在於其簡約且充滿男性魅力的感覺。手鐲設計簡單，所以能輕易與不同質地和物料的飾物如皮革、珠仔手鍊一同配戴。另外近年興起的80年代風亦導致金屬手鍊（chain bracelets）的回歸，見議不要選過粗的款式並要如其他飾物一同配戴否則或可能散發出黑幫大佬的感覺。

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PK Grio 純金手鐲 如果你自命突出，那麼純金或是黃銅金的手鐲便是你杯茶。在一眾經典的金手鐲裡Cartier的Love Bangle算是不少人的選擇，你可與你的金錶一同配戴，或不需與任何飾物配襯都足夠成為別人不會錯過的細節。

GQ 珠仔手鍊 帶點嬉皮士風格的珠仔手鍊近年風摩許多西裝男士，多得Pitti Uomo裡的街拍造型把這變成潮流，而且也出奇地與西裝匹配，同時能把正式造型加點趣味。顏色方面可作大膽嘗試，但應與其他銀器、手錶一同配襯來增添成熟感。

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