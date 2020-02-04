作為車迷，你又怎可能不認識跑車之王法拉利呢？車廠多年來創作過無數經典，全因車廠創辦人Enzo Ferrari近乎癡迷的賽車情意結。這個汽車歷史上最偉大的名字之一，現在就來認識一下他們的經典十大吧！

Ferrari LaFerrari (2013)

被譽為近年最出色的代表作之一，LaFerrari幾乎在每一方面都有完美表現。配備6.3升V-12引擎的LaFerrari可以在短短7秒鐘內達到時速200公里的速度，它也是法拉利車廠有史以來第一個用上混能驅動系統的作品。除了機械表現之外，這款汽車也因為僅限量生產499部而成為收藏家夢寐以求的款式。

Ferrari 365 GTB/4 Daytona (1968)

365 GTB / 4可以說是被公認為有史以來最受歡迎的法拉利車款。跑車於1968年至1973年之間生產，用上的是一台4.4升352馬力的V-12引擎。最大成就，莫過於這型號在1967年Daytona 24小時耐力賽中包辦了頭三名完成比賽，並因此得到了非正式的名稱Daytona作為外號。

Ferrari Dino 246 GTS (1969)

Dino是少數沒有法拉利躍馬徽章的作品之一，因此其地位一直相當受爭議。但無論如何，其話題性卻一直不減。

Dino這名字，原是來自Enzo Ferrari已故兒子Alfredo的名字命名。這汽車也是法拉利於其故鄉馬拉內羅（Maranello）最早製成的款式之一，配備了2.0升V6引擎，據說是用以挑戰保時捷911的作品。

Ferrari F40 (1987)

F40推出時成為了有史以來力量最強大的法拉利，當時汽車配備一台2.9升雙渦輪V-8引擎，可產生471匹馬力，即使在今天看仍然非常驚人。

F40的重要性在於，它是Enzo Ferrari主管時期生產的最後一款作品，因此擁有非常獨特的地位。

Ferrari Testarossa (1984)

Testarossa受注目，最先是因為出現在著名電視節目《Miami Vice》當中。由Pininfarina設計的這跑車外型非常獨特，既富時尚感又具有現代的線條。

Testarossa擁有390匹馬力，內置4.9升12缸引擎，是當時最強的超級跑車之一。

Ferrari 288 GTO (1984)

作為F40的前身，288 GTO最先是用於B組巡迴賽車。但當時跑車一出來就大受歡迎，法拉利看到這點於是立即決定將之製成專門的超級跑車。汽車最初只宣布限量生產200部，不過最後額外增加了製作72部，數目仍然不算多。

Ferrari Enzo (2002)

一看名字，就知道這款車是為了向始創人Enzo Ferrari致敬。Ferrari Enzo於2002年首次亮相，配備了660 hp V12引擎，最高時速為350公里。

Ferrari Enzo之所以與眾不同，是因為它用上了不少一級方程式技術，包括碳纖維車身和F1式變速箱待。

Ferrari 308 GTS (1975)

如果說Testarossa是80年代的代表，那麼70年代就是308 GTS的世界了。影星Tom Selleck在電視劇Magnum PI中駕駛過這部汽車，令其成為不少人心目中的Dream car。

由Pininfarina設計的這款跑車於1977年生產，配備了2.9升255匹馬力的V8引擎。

Ferrari 250 GT (1952)

250 GT最引人入勝的地方在於，它既可以每天陪你生活出入，但同時，你也可以將它帶到賽道上。

因為一台性能超強的V12引擎性能，加上無可挑剔的風格和線條，250 GT除了經常被譽為最出色的法拉利車款外，還一直是拍賣會上最昂貴的汽車紀錄保持者。

Ferrari F50 (1995)

作為F40的繼承者，F50的發行是為了慶祝法拉利50週年。F50配備的4.7升V12引擎大有來頭，原來是Scuderia 1990一級方程式賽車身上發展而來。

為了能令其表現更勝於F40，法拉利在F50身上用上了六速波箱而放棄半自動波箱。當然，僅裝配了349輛，也是令F50更為珍罕的原因。