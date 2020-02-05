【情人節禮物2020】編輯推介 五款情侶對錶

還有十日就情人節，雖然忙著買口罩，但都要記得買情人節禮物，否則怕你捱不到林太封關，她家中大門就率先封關。而情人節禮物來說，送情侶對錶最穩陣，可以放閃之餘，再加一句「讓我時刻陪著妳！」，只要你說得出口，她必定冧爆！

Franck Muller

Vanguard Skeleton

搭載MVT.2800 MBSCDTSQT手動上鏈機芯，以153件零件精心修飾，鏤空設計讓佩戴者可以細心欣賞內部構造。男裝錶Master Banker同時顯示三個時區，中央時、分、秒指標指示當地時間，而位於12點和6點鐘方向的子刻度盤則分別代表第二、三個時區，三個時區均通過同一表冠調校，操作簡單便捷。至於女裝錶Lady Heart Skeleton的鏤空錶盤上，鑲有七顆精美手繪紅心，絢麗奪目。

Zenith

Elite Moonphase

太陽紋圖案的銀白色錶盤上，於9時位置設有小秒針，並搭配深藍色刻度圈及6點位置的月相盤，並營造出金色月亮及閃爍星辰的浪漫情調。搭載Elite 692自動機芯，動力儲存達50小時，18K玫瑰金錶殼，防水50米。男裝款為40.5mm配藍色鱷魚皮錶帶，女裝錶則是36mm配粉藍色鱷魚皮錶帶，兩者均可選擇鑲鑽錶圈。

Chopard

Alpine Eagle

搭載獲瑞士官方天文台認證的01.01-C型自動機芯，擁有42小時動力儲存，而錶鋼及錶鏈以花上四年研發的Lucent Steel A223精鋼製成，不但比傳統精鋼堅硬、耐磨及光澤，更是防敏感。男裝款為41mm，貝爾尼納灰色黃銅錶盤有太陽紋圖案，而女裝款則是36mm，霜白色珍珠貝母錶盤配鑲鑽錶圈。

Breitling

Navitimer 1 Automatic

品牌最著名的旗艦飛行員腕錶，搭載獲瑞士官方天文台認證的17自動機芯，提供40小時動力儲存，在6點位置設有日期顯示窗，搭配環形飛行滑尺和18K玫瑰金圓珠錶圈。男裝款為41mm精鋼錶殼，深灰色三針錶盤搭配啡色鱷魚皮錶帶，而女裝款則是38mm，搭配白色錶盤。

Baume & Mercier

Clifton Classima

男裝款是42mm精鋼錶殼的Chronograph Complete Calendar，搭載Valijoux 7751自動機芯，擁有48小時動力儲存，具備全日曆及計時功能，藍色錶盤上的12點位置顯示星期和月份，而9點和6點位置則分別顯示24小時和月相。至於女裝款則是31mm的Classima 10329，搭載精密的Ronda 788石英機芯，飾有太陽緞面的銀色錶盤上配有鑲鑽刻度及羅馬數字，並於6時位置設有日期顯示窗，而鑲嵌在12點位置的月相功能，是以銀色星星及月球呈現。