MONCLER Genius企劃20年新名單出爐 JW Anderson、Rimowa限量聯乘

MONCLER Genius 企劃是邀請不同設計師合作的迷你系列，自推出以來一直引來外界的熱烈討論。繼Craig Green和1017 ALYX 9SM後今年宣布JW Anderson亦會參與其中，另外更首次聯乘生活品牌Rimowa和電動單車MATE.BIKE，將版圖進一步擴大。

據報稱，Moncler近年營業額大升而且現時的公司市值已跟Burberry和Prada看齊，不多不少是多得這Genius系列的功勞。這種與不同設計師聯乘合作的概念雖然一直存在，但在既有框架內推出有品質保證而又充滿設計師本人風格的系列算是史無前例，而品牌為了確保新鮮感亦不時會找來新晉設計師合作。

MONCLER Genius 1017 ALYX 9SM 的系列首次引入多種皮革配飾、腰帶及羽絨以外，以高科技物料研制而成的長外套。（Moncler）

剛剛品牌便宣布找來JW Anderson成為Genius企劃裡的其中一員，找他是因為他是在整個奢侈品市場內其中一位非常特別的人。近年他亦成功為Loewe打造成炙手可熱、步向年輕化的奢侈品牌。這次系列Anderson將會以中性作為靈感，而他亦坦然一直希望探索羽絨的可能性，很期待將會看到Anderson會以其擅長的夢幻而童真的風格演繹Moncler。其次是首次推出配飾系列，與Rimowa合作不是甚麼新鮮事，且看兩者能擦出甚麼新火花吧。最後是來自丹麥的電動單車品牌 MATE.BIKE，算是品牌希望開拓休閒旅遊產品的市場的野心，所有系列將會於今個月於米蘭時裝周上發布。