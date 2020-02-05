Smartwatch不比傳統機械錶，是因為它們是有使用周期，基本上是兩種完全不同類的產品。但近年不少高級鐘錶品牌都加入生產Smartwatch，的確令市場更加多姿多彩。以下幾款Smartwatch，在設計概念到用途上都各有特色之處，看看是否你杯茶？

Montblanc Summit 2

面對這個新興市場，Montblanc算是反應非常快的一個牌子。品牌最新推出的智能腕錶Summit 2，結合了高級腕錶的手藝與設計，加入先進技術，全新42mm錶殼不分男女，同樣適合佩戴，搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組，不僅提升了腕錶效能和電池壽命，在時間顯示模式下也能待機長達一周。內置之腕錶錶面配置器提供超過1000種腕錶錶面組合，佩戴者可選擇自己想要的顯示器、背景、指針與複雜功能。獨特旅行功能包括全新Timeshifter應用程式與腕錶錶面，可依據旅行者的睡眠模式、生理時鐘與飛行計劃，提供個性化的建議，以減少時差所帶來的影響。

Frederique Constant Horological

同樣有著製作機械錶背景的康斯登，在開發智能腕錶的時候，則希望維持自己製作傳統腕錶的工藝優勢，大部分電子功能，都是經手錶上的感應器探測之後，傳送到電話上作資訊和圖形顯示，並藉此維持機械手錶的造型。腕錶專為尋求精彩使用體驗的男士而設，齊集動態教練、睡眠監測、世界時間、活動追蹤、活動提醒、永遠與智能電話同步的時間和日期等功能，資訊豐富，更可個別調整各項功能。

Apple Watch Series 5

不用刻意爭拗，最新一代的Apple Watch仍然是智能腕錶的王者。論設計、論功能，可以說是市場上無出其右。它的Always-on可以讓你隨時看到時間、新增的指南針亦有助導航效能，還有SOS呼救模式等，加起來基本上是無可挑剔。至於缺點，其實都是因為其強大功能而形成的，首先最明顯的是，就是如果你並非iPhone用家，那麼Apple Watch基本上就廢了一半武功，但我相信用Apple Watch的朋友應該無理由不是用iPhone的吧。其次就是那Always-on顯示功能，避免不到電量損耗必然較高的真理。最後，其訂價遠比同級對手貴，也相當考驗粉絲的決心。

Samsung Galaxy Watch Active2

蘋果的老對手，在智能腕錶市場上，並沒有達到手機上的爭霸局面，只算是Andriod界的其中一員。外觀及設計上，更多變的造型及錶帶、錶殼等，給它帶來了一定優勢。Galaxy Watch Active2的其中一個著眼點，落了在其連接Galaxy生態系統，協助用者實踐睡眠、健身和壓力管理等健康目標。不單可以監察運動量，甚至會關心到精神方面的健康，分析睡眠質素等，是完全的管家婆形式。如果你對健康的要求高，那麼Galaxy Watch Active2的確好幫到手。

Mok & Company B-Uhr -CONNECTED

介紹了各種造型各式背景各個平台的不同作品之後，最後一枚要帶給大家的，是由我們自己香港人創作的新晉本地薑。

品牌Mok & Company的創辦人原本是個鐘錶記者，他的開山之作B-Uhr -CONNECTED現時在Kickstarter已經爆了數，即將在四月交付。兩個不同的錶面，造型之所以熟口熟面，原來是因為造型來自二次大戰時德軍的標準配備飛行腕錶而來。作品原意是希望兼具工藝與科技，在analogue和數碼化之間找尋平衡，並取古典與現代之感。腕錶跟上面提及的康斯登有相同理念，造型上是傳統的工藝作品，資訊則由機芯收集再傳送到電話上作出顯示，當中功能包括有自動時區、遙控拍攝及拒收來電、計步器等。最特別之處，是在其底蓋刻有我們熟悉的天星小輪圖案。