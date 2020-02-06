巴塞隆拿三名廚聯手炮製 一晚限定六手海鮮盛宴

提起巴塞隆拿，不少人第一時間想到的大概是那支號稱「地上最強」的足球隊，不過作為曾經的漁業中心，這個加泰隆尼亞的首府也是著名的海鮮名城。由著名巴塞隆拿大廚Ferran Tadeo主理的La Rambla by Catalunya，邀來在巴塞隆拿爆紅的海鮮餐廳Estimar的創辦人Rafa Zafra及行政總廚Ricardo Acquista一同炮製海鮮盛宴。

「靠山吃山靠海吃海」，是自古以來的不變定律，在過往運輸尚未發展成熟時，作為漁業非常發達的地中海沿岸地區，加泰隆尼亞的傳統菜式當然以海鮮為主，即使來到今天走在巴塞隆拿海邊，依然能看見滿街的海鮮餐廳，而由名廚Rafa Zafra於2015年開設的Estimar，便是當地最受追捧的餐廳之一。

Rafa Zafra於16歲便開始其廚壇生涯，並曾在世界各地最享負盛名的食府內工作，包括Tristán、Arzak、Calima，後來加盟國寶級名廚Ferran Adria主理的elBulli及Hacienda Benazuza，並帶領餐廳走進最輝煌的時代，不但獲得米芝蓮三星榮譽，更贏得「世界50最佳餐廳」的第一名。隨著這家傳奇餐廳結業，Ferran Adria於Oasis Hotel升任為國際美食顧問，並在新舞台上繼續發光發亮，並贏得了多個殊榮，當中包括獲選為墨西哥坎昆的「2013年度之星」和「墨西哥50佳廚師」。直至2015年，Rafa為了盡情展現自己對海鮮的理念，在巴塞隆拿成立了Estimar，雖然隱藏於El Born區的一條小巷內，但這顆非凡寶石的光芒還是遮蓋不住，成為當地人及遊客最愛的海鮮餐廳之一。

至於La Rambla by Catalunya的行政總廚Ferran Tadeo，亦曾修業於Ferran Adrià及其親弟Albert門下，在el Bulli及Tickets工作，並在名廚Sergi Arola的指導下進一步鍛鍊廚藝，2014年創辦了El Nacional de Barcelona，成功打造出巴塞隆拿城中灸手可熱的西班牙菜食府。Ferran深明加泰羅尼亞菜系的精髓，憑藉創意受屢獲殊榮的名廚José Andrés招募於美國華盛頓著名餐廳Minibar工作。2017年，Ferran Tadeo移居香港，並受任為得獎餐廳Catalunya的行政總廚。多年來，大廚Ferran致力於創造獨特的味道，選用最優質的食材展現其非凡創意，為傳統菜式注入現代的元素。

今次Ferran不但邀請到昔日在elBulli時的工作夥伴Rafa來港，Rafa的門生兼現任Estimar行政總廚Ricardo Acquista亦會一同蒞臨，實行三位名廚一同透過他們最擅長的烹飪方式，展示他們對海洋熱愛，以一系列亞洲和歐洲精選海鮮，彼此互相完美配合地炮製這頓六手海鮮盛宴。

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