由頭到腳打造100%英倫紳士風

英倫紳士打扮向來在男士經典造型裡佔著重要的位置，而且一直影響著今天的時裝世界。由Savile Row度身訂造西裝、到brogue皮鞋以及各種大sell英倫紳士風的經典電影 ——占士邦裡的Sean Connery、Michael Caine等，要完美演繹正宗的英倫紳士造型，必須深究其歷史，由頭到腳穿出英倫味。

Credit: Gentleman’s Journal

Pinterest Tweed Jacket （斜紋西裝外套） 要數具代表性的英倫服裝，tweed jacket必定有份。它最早出現在蘇格蘭地區，用於讓農民們抵禦當地的寒冷氣候的一種手織面料。以一條河Tweed的名稱而命名，最初是一種身份的象徵，到了今天已經變成冬天必備的外套。以往大多給人成熟的感覺，但今天已不再局限於正式場合，配針織layering休閒一點的襯法亦可。經典品牌有Harris Tweed。

FameFlyNet.UK Leather Briefcase （皮革手提喼） 雖然有點像電影裡看倒的道具，但一個皮革手提喼確實見證著多年以來英倫紳士打扮的重點。貼近現代的款式取而代之是用上軟皮、較為輕身的設計，不論是拿來裝重要文件、laptop都比背囊來得斯文專業吧。擁有250年歷史的皇室御用品牌Swaine Adeney Brigg是個好選擇。

Turnbull & Asser Dressing Gown & Pyjamas （晨褸和睡衣） 一位真正的英倫紳士對於打扮應該是不折不扣的，無論是外出上班、宴會或是在家中都應該時刻保持個人形象 。一套絲質腰果花紋晨褸既華麗又奢華，近年亦有把晨褸當外套穿的造型，可參考David Gandy的造型。

Shoes

一對好的皮鞋是完成每個造型的關鍵，同樣也是英倫紳士打扮中除了西裝以外最自豪的部份。英國擁有許多著名的手造鞋廠，Crokett & Jones、Joseph Cheaney & Son、Trickers、George Cleverley 等許多都仍然參照多年以來的造鞋技術，有品質保證之餘也充滿經典氣息。