【肺炎】威士忌加水熱飲醫病？解構加水原因、Hot Toddy和水割

說到肺炎，最令人恐懼的有時並非病毒之惡，而是人心的可怕，包括「盲搶」風氣。最近有一位英國男子指出靠喝經典雞尾酒Hot Toddy來治好肺炎，Hot Toddy有威士忌（或其他Dark Spirits如Brandy）、蜂蜜、或加檸檬，這三款原材料會否成為下一個被搶對象？
Hot Toddy（網上圖片）
這名男子名為Connor Reed，被認為是英國首位確診武漢肺炎的病患，他在內地擔任英文老師，居於武漢，確診後他並沒有服藥，而選擇雞尾酒Hot Toddy這傳統療法，最後竟痊癒⋯⋯其實在長久的歷史以來，Hot Toddy、或威士忌加熱水服用已是歐美人紓緩感冒症狀的良方，特別是盛產威士忌的蘇格蘭。
它究竟有沒有療效無法明確證實，但熱的酒精的確對上呼吸道症狀有緩解功效（前提是不要喝多！），而蜂蜜潤喉，至於檸檬也含有大量維他命C，除了治病，起碼能在患病時喝一杯好安睡。調製上，威士忌與熱水的比例有一比二，或一比三，因人口味或習慣而異，最後加入檸檬汁和蜂蜜，但若加入蜂蜜的話要注意水溫不能太高，溫水再熱一點、可隨即入口的熱度更好，因為高溫會破壞蜂蜜的營養物質，也會使之變酸影響口感。
網上圖片
除此之外，說到加水，不少朋友都會有疑問到底品飲威士忌要不要加水，有人加兩滴，用人如蘇格蘭人般加三分一以上，如果是在品飲的角度上，加水的功能主要有二，包括打破威士忌的結構使其芳香爆發出來，以及降低威士忌本身濃烈的酒精感，特別Cask Strength，突顯其芳香層次。然而，這也是沒有絕對答案的，而且大部分喝慣威士忌的朋友也不會加水，一來是已經習慣了強烈的口感，而且美酒的強度通常出桶入樽一刻已被計算在內，在釀酒師的角度已是最佳的享用狀態。
不過，在日本又有一種名為「水割」（Mizuwari）的飲法，正正是加入冷水，比例上一般是一比二，不少朋友已因而學起來，認為這是日本威士忌的一種喝法，但事實上，「水割」只適合配餐，因為日本美食，如海鮮、刺身，口感比較輕，威士忌的濃郁口感會蓋過美食，「水割」的飲法才應運而生。
其實除了威士忌熱飲之外，充足睡眠、多喝水相信也能有助抵抗疫症。最重要的還是做一個精明的人，別盲目搶物資。