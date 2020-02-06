【肺炎】威士忌加水熱飲醫病？解構加水原因、Hot Toddy和水割

說到肺炎，最令人恐懼的有時並非病毒之惡，而是人心的可怕，包括「盲搶」風氣。最近有一位英國男子指出靠喝經典雞尾酒Hot Toddy來治好肺炎，Hot Toddy有威士忌（或其他Dark Spirits如Brandy）、蜂蜜、或加檸檬，這三款原材料會否成為下一個被搶對象？

Hot Toddy（網上圖片）

這名男子名為Connor Reed，被認為是英國首位確診武漢肺炎的病患，他在內地擔任英文老師，居於武漢，確診後他並沒有服藥，而選擇雞尾酒Hot Toddy這傳統療法，最後竟痊癒⋯⋯其實在長久的歷史以來，Hot Toddy、或威士忌加熱水服用已是歐美人紓緩感冒症狀的良方，特別是盛產威士忌的蘇格蘭。

它究竟有沒有療效無法明確證實，但熱的酒精的確對上呼吸道症狀有緩解功效（前提是不要喝多！），而蜂蜜潤喉，至於檸檬也含有大量維他命C，除了治病，起碼能在患病時喝一杯好安睡。調製上，威士忌與熱水的比例有一比二，或一比三，因人口味或習慣而異，最後加入檸檬汁和蜂蜜，但若加入蜂蜜的話要注意水溫不能太高，溫水再熱一點、可隨即入口的熱度更好，因為高溫會破壞蜂蜜的營養物質，也會使之變酸影響口感。