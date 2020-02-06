如果問你辦公室有甚麼行為是最乞人憎的，相信不少人都會票投篤背脊金手指。

「係咪你篤我背脊？」(設計圖片)(freepik.com)

人總有做錯的時候，作為同事，看到別人犯錯，第一時間跑出來篤背脊的，這個人好極有限。小學時候做小學雞，很多人已經不知從哪裡學識了篤背脊，但當人慢慢長大，理應學會這世界上實在有太多做法會比篤背脊有更好的結果。於是，大人大姐還喜歡篤背脊的，就說明了一件事，就是這個人還很小學雞，兼且是個心地唔好的小學雞。

做金手指，同睇幾十年前的殘片一樣老土。(電影《Goldfinger》)

如果看到同事犯錯，作為一個團隊的成員，你最應該做的，理應是想辦法去提供協助。就算你認為同事應該做回他的本份去把問題解決，也大可直接跟對方說。除非你已經有跟對方提及過，他不單對你的意見置若罔聞，而且事情可能會發展到累全家，那麼你去篤背脊，還算情有可原。

經典電影《女人香》中，就是圍繞主角被校長強逼要做金手指篤同學背脊的故事。(《女人香》)

最怕的，是你篤背脊的動機，是想藉此在上司面前顯示你的明智，並讓上司制止、控制，甚至懲罰被篤背脊的同事。但我可以好肯定地告訴你，作為老闆，其實這種動作一樣難以獲取他的歡心，因為篤背脊這行動，本身就充滿了一種自私的動機，上司是不可能會對一個懷有巨大私心的人有好感的。

篤灰篤得多，同事之間無了互信，辦公室的氣氛可以無比地差。

此後，篤完背脊，要是你以為被篤者未必會知道誰是金手指，那就實在太天真了。因為「篤灰者必被篤灰」，幾乎是命中注定的結局。再者，當你習慣性地做這種行為，辦公室隨時慢慢形成這種交化，到時要擔驚受怕的，肯定少不了你一份。所以說，要不要立壞心腸篤人背脊，你自己衡量一下好了。