【亞洲50最佳餐廳2020】菊乃井掌舵人村田吉弘榮膺標誌人物獎

本年度的「亞洲50最佳餐廳」即將於3月24日在日本佐賀縣武雄巿舉行頒獎典禮，不過大會在昨日就率先公佈了「美國運通標誌人物獎」得主，結果由被譽為「和食之神」的菊乃井第三代掌舵人，懷石料理大師村田吉弘奪得。

英國媒體William Reed Business Media於2002年舉辦首屆「世界50最佳餐廳」，以評選出世界各地的優秀餐廳，並於2013年起開辦「亞洲50最佳餐廳」，而自2019年起，大會還新增了一些特別獎項，當中包括「美國運通標誌人物獎」，由「亞洲50最佳餐廳」評審委員會的300多名成員投票選出，以表彰為餐飲業作出傑出貢獻的標誌烹飪人物，去年首屆獲獎的是龍吟日本料理的創辦人山本征治。

至於本年度的「美國運通標誌人物獎」得主村田吉弘，現年68歲，是著名懷石料理餐廳菊乃井的第三代掌舵人。不過與常見的懷石料理師傅不同，村田師傅的烹飪生涯並非在最初就是接觸日本料理，而是由法國料理開始，一直憧憬法國料理的他在21歲時獨個兒遠赴法國留學。不過經歷過這趟旅程後，反而讓村田師傅決心回歸日本，自此投身於日本料理，並於1993年從父親身上承繼了家族的懷石料理餐廳菊乃井，更將餐廳發揚光大，不但帶領餐廳以本店三星，後來還開設了京都露庵店和東京赤坂店，還分別奪得米芝蓮兩星，成為共得七星的宗師級名廚。

能夠得到標誌人物獎，村田師傅靠的當然不單單是廚藝，他曾經與京都大學一同花了兩年多的時間，研究出日式高湯的完美公式，並向公眾公布成果，而且對將日本和食列入世界非物質文化遺產的推動作出非常大的貢獻。除此以外，村田師傅還致力培養新一代日本廚師，在主理菊乃井的27年裡，自他手下孕育出無數優秀廚師，此外他亦於2004年創辦了非牟利的日本料理學院，並撰寫過數本權威日本料理指南。

「亞洲 50 最佳餐廳」編輯William Drew亦特別提到：「村田吉弘以教育家、創業家和烹飪禮儀的守護者而自居，乃當今世界上最受尊敬的廚師之一。他精湛的廚藝，對每項細節的堅持與關注，以及用心製作的菜餚，讓他成為國際烹飪界的典範。今年『亞洲 50 最佳餐廳』的頒獎典禮將於日本佐賀縣舉行，我們很高興能於典禮上，為日本最傑出的廚師之一頒發業內備受推崇的『美國運通標誌人物獎』。」