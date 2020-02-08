【保值腕錶】揀啱嗜好 好玩又儲錢

早在90年代已經開始留意鐘錶市場的動向。當時的市場跟現在的十分不同，主要是圍繞著歐洲和美國的收藏家為主。當時的市場也沒有今天的複雜，沒有互聯網的網拍、交易平台，幾乎所有的買賣都在拍賣和店舖發生，拍賣成績也只是圍繞著幾個牌子（Rolex 和 Patek Philippe）。

當時玩鐘錶的人並不以投資主導，而是近年市場的蓬勃才掀起這投資的角度。但熟悉我的朋友都知道，我本身是十分反對用一個嗜好（收藏鐘錶）來作投資。現實生活上，消費和投資畢竟也需要有某程度的平衡。我的工作，無論是之前的或今天的，都圍繞著鐘錶。每天都會被問到，有那些手錶比較值「租」？亞洲是一個非常獨特的腕錶天地，在過去的20多年發展得迅速。品牌花上很大的氣力向消費者宣傳品牌背後的歷史和理念。資訊發達，消費者容易搜尋資訊，這對於腕錶的發展，也有著很大的推動力。

不應只考慮牌子折扣

腕錶已經沒有實際功能、一般人都是以飾物購買腕錶，也許是從大學畢業時，父母送的禮物，又或許是第一份工作所買的第一隻「認真」腕錶。我敢猜測，當你買第一隻錶的時候，投資的重要性並不高，大概都是以款式來作購買的判斷。以投資角度來買錶的情況在亞洲比較普遍，特別在香港，大家都問甚麼錶才可賺錢！一般開始入門的「收藏家」，通常都以牌子和折扣來決定購買而忽略了其他因素。相對下比較有經驗的收藏家就很不同，他們比較果斷和大膽，而並不是以一個投資角度去建立自己的收藏系列，對於機械錶的認識也深入，能夠全面掌握產品的獨特性和重要點。

陀飛輪不再是領導指標

那麼如何購買腕錶才是正確的對策？其實答案就在眼前：你應該買你自己所喜歡的錶，而不是其他人覺得好的錶。多花些心機去了解品牌的歷史的背景，假如有一個新品牌那就應該去了解品牌背後的故事。當然，市場趨勢和潮流也有一定的影響。我就在數年前預測超薄機芯，比較少的口徑（40mm以下）的基本款式將會領導潮流。在複雜功能錶來說，則以問錶當上趨勢。以往的陀飛輪不再是領導的指標，消費者也會越來越注意古董懷錶的發展。我的預測也慢慢地呈現，大家不妨參考一下。

勞力士防磁錶Milgauss一直低水。（WatchProfessor）

PP 6300A不鏽鋼複雜功能腕錶在上年以天價3,100萬美元拍出。（WatchProfessor）

另一隻低水勞力士Explorer2。（WatchProfessor）

木村拓哉2001日劇《HERO》中飾演檢察官久利生公平配戴上Omega Speedmater125市場即時斷貨。（WatchProfessor）

木村拓哉劇集出演時戴上Explorer 1馬上抄風四起。（WatchProfessor）