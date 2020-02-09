【T.O.P木村拓哉】美日韓巨星加持的眼鏡神作

白山眼鏡店的江湖地位遠遠超越眼鏡品牌本質，尤其是它背後的歷史發展更具備著話題色彩，了解更多會令你更愛這個品牌。作為當今最受日本時裝界別擁護的眼鏡品牌，白山眼鏡店在品質及設計方面都顯得別樹一格，而那種根深蒂固的DNA亦成為日本眼鏡界的驕傲。

略懂日本眼鏡文化的朋友，都會對白山眼鏡店的歷史有所認識，特別是品牌與約翰連儂之間的小故事，或多或少會為它們帶來正面影響。作為一個擁有70多年歷史的國寶級代表，但查實早於1883年便開始經營有關眼鏡販售生意，而開創人就是日本武士白山辰右衛門的長子白山齊明 。

日本新一代人氣男星龍星涼亦帶上白山眼鏡店的Clip-On作品，(GLAM ROUND type)。（Instagrammernews）

（Instagrammernews）

白山眼鏡店x the stylist Japan 的聯乘作品。（50910.jp）

John Lennon的御用單品

白山眼鏡店的首間專門店是位於東京上野，長久以來都以發售自家商品而聞名，有別於常見的職人品牌，他們家所賣的除了是紮實的手工外，店內所營造出的氣氛亦同樣叫人難忘，相信這就是所謂的品牌氣場吧！直至70年代傳承家族第四代繼承人白山將視先生後， 開始將賽璐珞作為鏡框的製作素材，透過白山將視先生的視野與監管下，品牌的形象亦開始成形。至於另一個令白山眼鏡店人氣大爆發的原因，就是品牌得到了John Lennon（約翰連儂）的賞識。聽說在1979 年的夏天 ，John Lennon帶著第二任妻子Yoko Ono（小野洋子）返回日本，在購物時看上了一副啡色透明的太陽眼鏡，而它就是日後成為了白山眼鏡店的經典、型號Mayfair的賽璐珞製版本，其後這副Mayfair亦成為了小野洋子於1981年大碟Season Of Glass的封面設計。

當年John Lennon就是愛上了這副啡色的Mayfair賽璐珞版太陽眼鏡。（白山眼鏡店）

獲木村拓哉 T.O.P加持 人氣神作

無可否認品牌在白山將視先生的帶領下變得更加國際化，特別是他對傳統文化的認知與時尚潮流的敏銳度，兩者間形成了一種強烈風格，因此得到了多個時裝品牌的認證，其中Tenderloin、TimeWorn Clothing Co.及BEAMS亦會不定期推出聯名系列，人氣一時無兩。基於日本潮流文化本身就是一種「 藤掕瓜瓜掕藤」的關係，而因為Tenderloin認識到著名造型師大久保篤志，繼而可以讓木村拓哉在日劇CHANGE 裡頭佩戴上白山眼鏡店的 Toss 1988賽璐珞眼鏡，成為當年的熱話。此外韓國天團BIG BANG的T.O.P亦經常佩戴著白山眼鏡店的作品出席活動，由此可見品牌的影響力有多深遠。目前白山眼鏡店在日本分別有五家直營店舖，除了上野本店外，在澀谷 、自由之丘、吉祥寺以及大阪的茶屋町都可找到白山眼鏡店的蹤影。

白山眼鏡店的第四代主理人白山將視。（news-postseven）

木村拓哉在日劇《CHANGE》裡頭就佩戴上白山眼鏡店的 Toss 1988 賽璐珞眼鏡，成為當年的熱話。（《CHANGE》劇照）

BIG BANG的T.O.P亦經常佩戴著白山眼鏡店的作品出席活動。（ig@choi_seung_hyun_tttop）

近年白山眼鏡店的平面廣告設計。（白山眼鏡店）