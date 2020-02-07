高級鐘錶裡最高點的三大工技術中，包括了一個名為萬年曆(Perpetual Calendar)的功能。簡單說，一般腕錶的日期顯示都會以1-31的周期運作，如在小月份尾則需要人手調校。比較複雜的年曆錶，則會按每月大小(包括二月)而自動在月尾跳到合適日期。萬年曆則再做多一步，能為每四年一次的閏年提供正確的二月日數顯示。

聽起來好像功能沒有多很多，但這微細之處，已經足夠在機械結構上做出天翻地覆的變革。至於有沒有有在之上再複雜點的？有，因為閏年每逢百年一遇，例如2000或2100年，則不用閏，也有腕錶是做到連這都可以顯示得到的。

不過，2000年老早就過了，2100恐怕你我都看不到了，現在，不如來欣賞一些看得到的珍品吧﹗

Hermes Slim d’Hermes Quantième Perpétuel

別以為愛馬仕只懂造手袋，他們的腕錶一樣實力非凡。2017年推出這枚鉑金錶殼和藍色錶盤的Slim d'Hermes Quantième Perpétuel，內含Calibre H1950機芯提供動力，用上的是微型擺舵，造出了超薄效果，是萬年曆其中一個非常重要的條件。

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual

市面上萬年曆作品中，只有極少數有年份顯示功能，而積家的這枚不單有這個功能顯示出7點半位置，而且內置一枚積家自製機芯868/1，更擁有超薄的結構，機芯只得4.72mm厚，讓腕錶的可配戴性大為提高。

Glashütte Original Senator Excellence Perpetual Calendar

由於萬年曆是眾多腕錶功能中，有最多需要在視覺上作出資料顯示的一種，因此，腕錶的設計往往會傾向較為繁複。要怎麼令到錶面能顯示最多的功能，又保持簡潔，就成為了一個大挑戰。Glashütte Original的這款腕錶，看造型，你就明白我為甚麼把它揀選成為今次介紹的之一。其內裡使用的Caliber 36自家機芯，還要有長達100小時的動力儲存。

Frederique Constant Manufacture Perpetual Calendar

作為三大高級技術之一，要製作萬年曆必須要有一定技術，尋常品牌要做，除非向大廠買機芯。Frederique Constant這枚萬年曆之所以受到我注意，最大原因是這作品不單用上了錶廠自製機芯，而且訂價也是少見的低。鋼殼版本十萬港元都不用，可說是非常吸引。然而此刻系列大部分作品都已經賣光了，幾時會再推出就是未知之數。

H. Moser Perpetual 1

如果說整個故事都是想為鋪排這枚H. Moser Perpetual 1，我也不會否認。當牌子在2005年重出江湖時推出的第一枚作品，就是已經再不見於市面的Perpetual 1。一推出，全世界都拜服，連2006年的GPHG最佳複雜腕錶大獎都拿下，為甚麼？你看這錶面，包括牌子logo，幾乎是甚麼都沒有，但要顯示的幾乎應有盡有。中央指針最短的一支用以指示月份，9點位的是動力儲存顯示，加上日期，閨年顯示放在錶背，就只放棄了星期。設計師當年跟我說，如果大家活在幾多年都不知道，他應該有好大問題，所以，一個字「簡」。

Perpetual 1雖然不再推出，但後繼的還有新款Endeavour Perpetual，資料多了一點，不過仍然簡潔。