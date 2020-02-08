【Drink Notes】蘇格蘭反對脫歐關乎威士忌的未來

其實早在之前舉行的脫歐公投，縱使成功通過，然而原來幾乎全蘇格蘭都反對，原因不難猜到，是關乎於當地的經濟影響，而作為威士忌之鄉的蘇格蘭，威士忌的地位更是舉足輕重，說得上是主要收入。而蘇格蘭威士忌大部分都用於出口，多年來，最大的蘇格蘭威士忌消費國都是美國，而居於次位的都是法國，但綜觀而言，歐盟卻是當中最大的市場，出口量佔超過三成，當中包括法國在內。而脫歐後的隱憂，包括關稅同盟的保護，甚至是來自歐盟的懲罰性關稅。

日威風頭正盛，能否超越「蘇格蘭威士忌」？（Unsplash）

只不過，蘇格蘭威士忌的出口量不斷增長，價格也有升無跌，證明世界對其需求相當樂觀。反而是，一直以來「蘇格蘭威士忌」這個品牌備受歐盟保護，使得其獨一無二的存在難以被憾動。然而，世界上都不乏威士忌產地，也紛紛出現新的威士忌釀造廠，愛爾蘭、美國、日本，向來都與蘇格蘭平分秋色，以至是亞洲的新星台灣，以及丹麥、印度、意大利⋯⋯如果說傳承到蘇格蘭傳統、而又成功另闢蹊徑的，非日本莫屬，近年更是做好更多的準備，更超越了蘇格蘭，令人引頸以待。當年日本威士忌之父竹鶴政孝從蘇格蘭學藝留下的「竹鶴筆記」，至今出產的優秀作品不難嚐出蘇格蘭風格，日威風頭正盛，反之，如果「蘇格蘭威士忌」這個品牌被打破，難以預料消費群對其忠誠度會否同樣動搖。不過，與其擔心別人不如做好自己，相信愛威之人也能體會得到，自2009年英國頒下的法律「the scotch whisky regulations」，對蘇格蘭威士忌進行保護：「蘇格蘭只能製作『蘇格蘭威士忌』」，當中的細節包括在蘇格蘭境內熟成、酒精濃度最低為40%、熟成不能少於三年，以及標註的酒齡必須是調酒所用的最低酒齡基酒的年份等，這使得蘇格蘭威士忌的品質有所保證。