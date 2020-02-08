【武漢肺炎】爆發高峰期 宅在家最適合看戰爭片

武漢肺炎疫情持續肆虐，尤其農曆新年後的這段高危時期，沒甚麼特別事都是留在家中比較好，以盡量避免受到感染。一整個周末，最好就是看看電影度日，而對於男士們來說，沒有甚麼比看戰爭片更好的了。以下這五套近年的戰爭片作品，絕對值得一看！

《1917》

首選的當然是今年的話題之作《1917》，不但早前舉行的在第77屆金球獎上贏得最佳戲劇類影片和最佳導演獎，還在第73屆英國電影學院獎上成功奪下七個獎項，包括最佳電影、最佳英國電影和最佳導演，在香港時間後日早上舉行的第92屆奧斯卡金像獎更獲得10項提名，而且奪獎呼聲極高。

故事主要描述在第一次世界大戰期間，兩名年輕的英國士兵被指派任務，於前線戰悵不明確的情況下穿越槍林彈雨，適時抵達前方陣地，傳達重要情報予前線營旅的指揮官，從而阻止軍隊落入德軍圈套。

電影最為人津津樂道的，除了緊湊的劇情，便是其一鏡到底的拍攝手法，而且是在範圍極廣的戶外地方進行拍攝，所需的拍攝技巧及事前計劃安排，也都盡顯功架，絕對稱得上驚世傑作。

《鄧寇克大行動》

電影在2017年上映時，被譽為導演Christopher Nolan從影以來的最佳傑作，兼任導演和編劇工作的他將三條獨立發展而由互相緊扣的故事線穿插描繪，為第二次世界大戰中的一場重要戰役，極具立體性而又有條不紊地呈現出來，將架設故事結構的技巧發揮得淋漓盡致。

故事講述第二次世界大戰期間，40萬名英國軍人被德軍包圍，並困在法國敦克爾克沙灘上，最後透過動員軍方及民間所有大小船隻，奇蹟地在9天內成功將34萬人撤返回英國，遠超過原先預算估的4萬多人，令盟軍得以保存實力，是最後能夠成功戰勝德國的其中一場重要戰役。

《鋼鋸嶺》

又一套贏盡口碑的二戰電影，故事講述沖繩島戰役中爭奪鋼鋸嶺（亦即前田高地）的一段史事，作為基督復臨安息日會信徒的美軍軍醫Desmond Thomas Doss，由於拒絕攜帶武器和殺死敵人而在軍中欺凌，然而在戰事中手無寸鐵的他卻成功拯救了多達75名傷員，並憑此成為唯一一個未殺過一個敵人，卻獲得美國國會榮譽勳章的美國軍人。

與一般的英雄式戰爭片不同，《鋼鋸嶺》更真實地描繪了戰場實況，說得更貼切一點的是，在戰場上軍人的真實心態，以及當中的多元性，並非所有軍人都是抱著要將敵軍殺死的心態上陣，而且戰場上的英雄也不是單純地以殺敵計算。

《美國狙擊手》

或許一戰二戰距離感太遠，講述你我已經在世、2000年代伊拉克戰爭的《美國狙擊手》似乎更具現實感。故事主角Christopher Kyle在電視上目睹911恐襲事件後決心以投軍，並進入精銳的海豹部隊，在伊拉克服役的4次任務中射殺255人，為軍中成員帶來強大的保護。不過在Chris為其輝煌軍事成就感到光榮的同時，他的任務亦逐漸對他個人和家庭生活造成沉重的負擔。

整套電影最讓筆者刻骨銘心的一幕，要數Chris在與妻子駕車回家的路上，感慨當軍人在遠方為保衛國土國民奮力而戰時，美國國內的人民卻像是生活在平行時空般，令人不禁回想起現今的社會狀態。

《英雄戰犯》

以丹麥版的《美國狙擊手》形容《英雄戰犯》也不為過，故事主軸也是講述軍人在進行伊拉克反恐戰時，面對戰事及家庭的壓力，不過主角連長Claus Pedersen不但沒有Chris一般單天保至尊的神級狙擊技巧，更需要面對軍事法庭指控他錯誤判斷造成八個小孩喪生。而相比起《美國狙擊手》，《英雄戰犯》對於軍人在面對家庭壓力的描繪卻更為有力深刻，絕對值得一看！