【知性男士】解構紳士鞋「Oxford not Brogues」

2020年有很多「紳士戲」上映,除了令人引頸以待的007系列新作,還有近年備受歡迎的《The King’s Man》系列,其中最引人入勝的地方,定必是包含了不少紳士們的注意事項,有型有款又不失知性。而電影當中有一句「Oxford not Brogues」,說的是關於紳士鞋,好比James Bond的一句「Shaken not Stirred」一樣經典。

《The King’s Man》電影

說回「Oxford not Brogues」一句,其實Oxford (牛津鞋)與 Brogues(雕花鞋,或牛津雕花鞋)兩者並無抵觸及高低之分,只是用作不同的配襯。Brogues也是Oxford的一種,所以Brogues定必是Oxford,但Oxford卻不等於Brogues。至於為何會說出「Oxford not Brogues」,主要是因為要配襯不同的西裝,而戲中特工所穿的不會配Brogues,所以這句的意思其實並非在定義牛津鞋或雕花鞋,而是選擇Oxford而非Brogues。也正如James Bond的「Shaken not Stirred」,並非說Stir不行,只是他選擇Shake而已。甚至乎,一般的調酒師都會選擇Stir,因為Shake的話會破壞基酒的質素,然而為何James Bon要這樣做?很可能因為他點這杯酒是用作「撩女仔」之用,撩女仔只在乎一個關鍵,打閃電戰,天下武功唯快不破,而Shake的話當然比Stir更快準備好一杯酒⋯⋯所以,不論是「Oxford not Brogues」或是「Shaken not Stirred」,不了解過當中分別及如何應用,也別學著學著就以為是定律了。