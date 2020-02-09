【情人節2020】倒數一星期 六款情人節套餐推介

下周五就是情人節，book位食飯是基本，以下這六家餐廳有傳統大路之選的法菜西餐，也有中菜和食甚至素菜選擇，絕對是各有特色，相信總有一款合你心水。

+ 5 + 4 + 3

Ecriture

要數最浪漫的情人節晚餐，應該沒甚麼比吃一頓精細的法國菜來得更好了。由親民名廚Maxime Gilbert掌管的Écriture，開業只是短短一年多就順利拿到米芝蓮二星榮譽，是現今城中最火熱的法式餐館。餐廳的情人節套餐為七道菜形式，並連Belle Epoque 2006 rosé 一杯，索價每位HK$2988+10%。

- 葡萄海老（配蝦子醬、菊芋） - 魚子醬撻（Royal Caviar Club Schrenckii、北海道海膽、芹菜蓉配蕎麥撻、beurre blanc） - 奶油南瓜（千層墨魚、栗子沙巴雍和柑橘葉油） - 赤鮭（日本清酒蒸赤鮭、albumin） - 宮崎A5和牛配黑松露（生、熟千層和牛、海膽、黑松露啫喱蕃茄醬） - 甜王士多啤梨（福岡甜王士多啤梨配清酒酒粕雪糕、清酒啫喱及柚子皮） - 白朱古力魚子醬（Opalys朱古力、脆餅，Royal Caviar Club Schrenckii 魚子醬）

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓

電話：2795 5996

+ 5 + 4 + 3

Aulis Hong Kong

早前為大家介紹過名廚Simon Rogan的米芝蓮一星餐廳Roganic，而今次推介的則是同樣由Simon開設的姊妹餐廳Aullis，說白一點是其實驗廚房，只有12個座位，專做嚐味套餐。而餐廳在情人節當晚供應，依然是其嚐味套餐，一共15道菜，更重要的是價錢沒變，每位HK$1480+10%。

- 蟶子撻配甜粟米 - 脆雞皮配皇帝蟹及海香草 - 黑松露布甸 - 香港青豆 - 魷魚配鰹魚高湯及大根 - 海膽吉士及自家品牌魚子醬 - 黑啤發酵麵包、蘑菇醬 - 炭油牛肉他他、南瓜、太陽花子 - 煙燻沙律配Westcombe 芝士 - 北海道帶子、梭鱸魚 - 42天乾式熟成西冷牛扒配生蠔菇及菊芋 - 紅菜頭、黑加倫子、黑朱古力 - 發酵梅子康普茶、龍蒿葉油、接骨木花 - 白脫牛奶吉士配、車厘子、迷迭香焦糖 - 黑加侖子及車葉草蛋糕

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號餔

電話：2817 8383

HENRY

總廚Nathan Green將來自美國南部的傳統美式燒烤扒房帶到香港，餐廳配備明火焗爐和炭烤爐，並設有世界級肉類存放櫃，主打各種優質的牛肉部位，包括側腹、肉眼、腰脊和里脊肉。在今年情人節，餐廳將帶來一份四道菜的餐單，主菜除了主打的牛柳和肉眼外，亦可以選擇龍蝦或犬牙南極魚，每位價錢是HK$1998+10%。

- 海鮮拼盤 - 菊芋湯 / 北海道帶子及藍蝦 / 煙燻牛肉他他 / 鵝肝凍批 - 牛柳（Snake River Farms USDA Prime 和牛）/ 肉眼（44 Farms USDA Prime 黑安格斯牛）/ 龍蝦 / 犬牙南極魚 - 芝士拼盤 / 粟米麵包疏乎里 / 朱古力心太軟 / 烤菠蘿 / 芝士蛋糕

地址 ：尖沙咀梳士巴利道 18 號香港瑰麗酒店 6 樓

電話：3891 8888

+ 9 + 8 + 7

TATE Dining Room

相信很多人都對中菜有一定偏好，但由尷尬情人節吃中菜有點格格不入，由星級女主廚劉韻棋掌陀的創新法式中菜餐廳TATE Dining Room會是個好選擇，融合法式烹調風格於中式料理，法式的精緻擺盆帶著濃濃的中菜口味，是現今香港唯一一家由女主廚掌陀的米芝蓮一星餐廳。11道菜的情人節套餐，盡是餐廳的招牌菜，價錢是每位HK$1980 + 10%。

- Petits Salé（鴨肉芭菲配臘腸、芒果沙沙及脆米餅、澳洲Mayura和牛他他配芝麻蛋黃醬、四川香料炸芋頭配芝士（帕爾馬和水牛芝士）及脫水藍莓粉） - 發酵麵包配自家製海帶牛油 - ODE TO CUTTLEFISH（墨魚麵配中式醬汁及油封雞蛋） - ODE TO KINMEDAI（金目鯛配豆豉荷蘭醬） - ODE TO KUMQUAT （暖帶子配陳年柑橘Grenobloise醬） - ODE TO LANGOUSTINE（小龍蝦配甘筍豆腐醬及菠蘿） - ODE TO CHICKEN（雞肉大蝦捲配雞汁及菊芋）/ ODE TO MAYURA BEEF（和牛柳配茄子及草本牛肉湯） - ODE TO BRILLAT-SAVARIN（香濃法式芝士配中式小點） - 桂花忌廉、乳酪蛋白酥配香梨雪芭及啤梨 - ODE TO CHESTNUT（栗子西米梳乎里配普洱茶雪糕） - ODE TO CHINOISERIE（法式驚喜）

地址：上環荷李活道210號

電話：2555 2172

FUMI

如果你的另一半是喜愛日本料理的話，備受好評的高級居酒屋是一個不錯的選擇，餐廳位於蘭桂坊加洲大廈，總廚Sun師傅以極具創意的手法演繹日本料理，非常有新鮮感。六道菜的情人節套餐，搜羅來自日本各地時令海鮮食材，當中蘋果木煙燻赤鯥刺身及配以樸葉麵豉燒的宮崎A4和牛最有驚喜，而且價錢公道，兩位用為HK$1580 + 10%。

- 三文魚籽湯葉海膽杯、慢煮鴨胸、火炙三文魚壽司 - 蘋果木煙燻赤鯥、吞拿魚中腩、牡丹蝦刺身 - 特色海鮮湯 - 宮崎和牛樸葉麵豉燒 - 松葉蟹肉太陽蛋丼配滑子菇麵豉湯 - 靜岡蜜瓜、士多啤梨、朱古力糯米滋、雪糕

地址：中環德己立街30-36號蘭桂坊加州大廈6樓

電話：2328 3302

李好純

情人節未必要大魚大肉，尤其對於素食人士來說，開業不久的新派中式素食李好純，將會帶來一個特別的情人節套餐體驗。情人節限定的四道菜套餐，主打以新鮮天然食材創作的一系列新派中式素食，兩位用價錢是HK$588，餐廳更為當晚到訪的情侶準備了迷你心形小盆栽以及即影即有寶麗萊相片作為禮物。

- 開卷有益（春卷佐芝麻醬）/ 關淮備芝（炸淮山條配黑松露、檸檬汁、素蛋黃醬） - 滄海一粟（燒粟米、萵筍絲、甘荀絲、黑木耳、藜麥、芝麻汁）/ 黃金花（炸椰菜花、雜菌、軟糯南瓜蓉、咸蛋黃醬） - 意形肝菌（黑松露汁煮牛肝菌、雞油菌、巴馬臣芝士燴薏米飯）/ 豆在腐中泣（腐皮、百頁豆腐、枝豆、本菇、海蒂湯）/ 粗蔬大葉（荷葉包糙米及糯米飯） - 山楂樹之戀（山渣蘋果雪芭配意大利軟芝士夾心朱古力海綿蛋糕）/ 椰來芒（紫糯米、椰汁烏冬、芒果蓉）

地址： 中環威靈頓街198號The Wellington地下

電話：2881 1811