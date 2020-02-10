串流媒體趨勢 針對亞洲「Alpha世代」

正值肺炎肆虐，最近大家都多了時間留在家中，避免出街，身邊的朋友都紛紛加入各大串流媒體平台，收看電影及劇集消磨時間。早前說過，自2019年推出Disney +和Apple TV +、加上今年即將推出的Peacock及HBO Max，本來主導市場十年以上的Netflix及Amazon等巨頭也面臨新挑戰，而作為觀眾群，我們反而多了不少選擇。就在去年底在新加坡舉行的「亞洲電視論壇與市場2019」，就指出串流媒體的未來趨勢，包括即將成為新戰場的亞洲地區以及未來觀眾群年齡層的預測。

串流媒體或能取代有線電視（網上圖片） 剛剛說過的大平台都紮根美國，串流媒體已在美國人心目中取代了有線電視，家庭普及率達八成以上，有著多達65個串流媒體服務可供選擇。然而，在全球網絡電視的市場中，有一半來自北美，其次的就是亞太地區，比歐洲還要高，當中中國地區佔一半以上，可見亞太地區即將成為業界的兵家必爭之地，而美國業界更紛紛向其出手，但要與本地業界進行激烈競爭。例如中國的愛奇藝，也開始發展海外市場，與馬來西亞的Astro合作，他們除了視頻服務之外也有漫畫、小說、遊戲等，他們指出，AI和5G有助了解觀眾口味和普及服務。

現時每天有170,000個孩童首次上網，在亞太區，80%孩子表示喜歡上網多於看電視，網上和串流媒體服務商是這股趨勢的得益者（資料來源：TotallyAwesome） 另一點值得注意的是，在亞洲地區的孩童喜歡上網多於看電視，也令串流媒體服務得益，至於在2011年至2025年出生的Alpha世代預計總數可達20億，無疑將會成為下一個重要的全新消費群體。然而根據數碼媒體研究顧問公司Ovum指出，現在的網絡電視觀眾以35至44歲這個年齡群最多。所以業界的現時目標定必是迎合這群觀眾，而未有足夠的原創內容針對Alpha世代。