【Audi RS Q3 Sportback】一架車滿足大細路的N個願望

男人玩車，高性能帶來的速度感是首選重點，不過人大了選車不能單純看性能買跑車，買輛輻距闊載物量高的旅行車，用來接載老婆仔女出入去玩還是必須的，然而香港地少人多，一個車位都已經索價數以百萬，這樣的情況下當然只能「睇餸食飯」，Audi為去年推出的Q3 Sportback注入RS賽車魂，帶來同時兼具高性能及舒適性的車款，就非常適合一眾已婚的大細路。

「RS」是德文「RennSport」的簡寫，翻譯成英文就是「Racing Sport」，所有車款都由Audi Sport GmbH（前身為quattro GmbH）負責設計及研發，蘊含廠牌最新的汽車科技及引擎技術，是廠牌最高性能規格的代表。相比起廠牌另一個高性能車款「S」系列，RS更著重於為駕駛者帶來恍如賽車場上般的駕駛體驗，而外型及內籠設計亦更趨向賽車化。

灌注了RS賽車魂，為Q3 Sportback在性能及外觀設計上，都帶來進一步的運動感提升。搭載quattro恆久式四輪驅動系統以及五汽缸渦輪增壓引擎，以2,480 cc的相同排量，提升動力多達17%至400 匹馬力，並於1,950 rpm至5,850rpm轉速間輸出高達480 Nm峰值扭力，帶來最高250km/h及0-100 僅4.5秒的優異表現。

至於外型方面，RS版本的Q3 Sportback採用傾斜式車頂設計，車身高度降低了10mm至1,557mm，上揚的肩線位置調低後令車身重心降低，加上更寬敞的輪拱位，盡顯Audi Sport高性能跑車的肌肉感。車頭採用純色型格單體式面罩、亮黑色的立體蜂窩狀格柵和RS專用散熱器格柵，加上兩側大型進氣口，渾身散發自信跑味，完美彰顯SUV coupé的運動特性。而 車尾設計亦予強而有力感，後車窗及車頂擾流板配有亮黑色RS專屬擾流片，造型更顯寬闊，低矮的車頂線更突顯堅固而扁平的D柱，並配備雙RS排氣系統連兩側大型橢圓形排氣喉，並鑲有鉻色飾條作點綴。

而車廂內籠與車身的運動化設計亦同出一徹，車內的水平線條突顯寬敞的車身空間。前排用上Nappa精製皮革製成的RS Sports運動化跑車座椅，帶有RS專用的蜂巢圖案和一體式頭枕，車廂內飾以黑色Alcantara人造麂皮連對比縫線製成，加上Piano Black黑色的鑲嵌裝飾，極富型格動感。考慮到作為SUV日用車的需要，後排座椅可以前後移動130毫米，並以七種度傾斜，令原本容量為530公升的尾箱空間，當把靠背向下折疊時增加到1,400公升。