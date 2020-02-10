不同色系皮鞋的造型配襯法則 兼顧休閒和正裝

要知道一個人是否重視外觀打扮，有些人會留意穿著甚麼款式的鞋。雖知道就算穿上一套度身訂造的西裝但腳上卻穿上錯的皮鞋，將會破壞整體造型而不自知。今次就跟大家討論各種色系的皮鞋配搭方法。

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Pinterest 近年男士造型愈見輕鬆，不論是上班的正式西裝，到放工後或假日的裝束，都不再像以往般拘謹。連帶配襯的鞋款都不再有固定的規則，例如近年就大興以白色運動鞋來配襯西裝造型，相反你也可以穿Oxford皮鞋、Loafer來襯牛仔褲一樣。就如衣櫥裡的服裝顏色也要襯過度過，皮鞋也是一樣，要清楚不同色系的皮鞋與那種服飾匹配，這樣才可以襯出無懈可擊的造型。

Pinterest 黑色皮鞋 每位成功男士的鞋櫃裡都會有不只一對的黑色皮鞋，而黑色皮鞋亦是最formal的選擇並絕不會出錯。可惜黑色皮鞋往往亦只能與較為正式的西裝或是Black Tie宴會造型成為絕配，除了黑色的衣物外，軍藍、灰和杏色都會是好的選擇。另外也切忌與白色短褲來襯黑色皮鞋，免得變成年輕時的學校制服。

Pinterest 啡色皮鞋 由淺至深，啡色比黑色皮鞋輕鬆、百搭得多。啡色愈淺會予人較休閒的感覺，當然不同的款式也會帶來不同的效果，例如Oxford會比Brogue款正式。顏色方面，啡襯各種深淺度的藍色都是絕配，另外和卡其色的chino亦十分匹配。

Pinterest 牛血色皮鞋（Oxblood Shoes） 跟啡色皮鞋的配襯方式十分相近，但這種牛血色皮鞋絕對能為你整體造型更添個性。不論是用來襯正式西裝或是休閒的牛仔褲造型皆可。