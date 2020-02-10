【Panerai】有人喜歡藍

2017年初的日內瓦錶展中，Panerai曾經推出過一枚限量版LAB-ID，但腕錶縱使魅力非凡，但50枚的數量卻令到狂迷們只能停留在幻想空間。三年過後，Panerai推出44毫米的全新 Luminor Marina Carbotech碳纖維腕錶 (PAM01661)，絕對是重磅力作。

Panerai配這種黑與藍已經註定成為萬人迷。

Panerai配這種黑與藍已經註定成為萬人迷，腕錶採用Carbotech碳纖維錶殼、三文治面盤以及藍色Super-LumiNova強力夜光塗層。其顛覆傳統之處，在於首度將Panerai創意工坊(Laboratorio di Idee)研發的高性能複合材質與其標誌性的三文治面盤和動感十足的藍色強力夜光塗層搭配起來。完全是在PaneraiLAB-ID之上的進一步提升。

三文治面盤以及藍色Super-LumiNova強力夜光塗層可謂完美配搭。

由Carbotech碳纖維製成錶殼，僅得96克的重量輕巧無比，但其堅固程度卻令人瞠目結舌。這一高科技複合物料由碳纖維薄片加入高科技聚合物PEEK（聚醚醚酮），以特定溫度經高壓壓縮而成；融為一體的粘結物料堅固可靠，其中每塊碳纖維薄片各以不同方向交迭成形。這款物料可以有效抵禦外部衝擊、耐腐蝕。此外，不規則的質地使得每一塊碳纖維薄板都具有不同的紋理，賦予了這種材質獨特的美學價值。

這款腕錶搭載了Luminor Marina的經典機芯：P.9010機芯，也是Panerai位於諾沙泰爾製錶廠所獨立設計研發的一款機芯。這款自動上鏈機械機芯厚度僅有6毫米，配備小時快調裝置，可同步調整日期；兩個發條盒提供3日動力儲存。新款Luminor Marina Carbotech防水性能達300米，搭配Panerai Sportech材質黑色錶帶，藍色縫線更為醒目；錶帶材質類似橡膠，具有防水功能。替換用的第二款錶帶為黑色橡膠質地，用以拆卸錶扣的螺絲刀也跟隨附送不用費心。