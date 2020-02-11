極致鮮味 4斤阿拉斯加蟹新式兩食 即燒乳豬及升級版懷舊粵菜

身處美食之都，香港人食海鮮實在嘴刁，而最近新開張的一家海鮮酒家，有著香港首創的巨型阿拉斯加蟹一蟹兩食，相信可以滿足到各位食客的舌頭。

神燈海鮮酒家 大家可能都聽過以前知名食肆神燈海鮮菜館之名，而今回介紹的「神燈海鮮酒家」，位於向來食店林立的佐敦，也是創辦人懷念前者而特意重新註冊神燈商標，希望把當年的情懷傳承下來。新店有著經典粵菜包括即燒古法金錢雞以及招牌焗魚腸，美味依然，但最吸引眼球與味蕾的，相信非阿拉斯加蟹莫屬。

每隻阿拉斯加蟹重逾4斤

甲羅燒 每隻阿拉斯加蟹起碼重逾4斤，店家特意設計成一蟹兩食：惹味的「甲羅燒」及清甜的「雞油花雕蒸蟹腳」，既迎合港人近年的喜好，又突顯蟹的原本鮮味。蟹蓋闊達8吋，蟹膏、蟹肉、蟹籽及生鵪鶉蛋加入清酒即場燒煮，細心料理，既可以品嚐到蟹的濃郁鮮香，令人食指大動可以配上一碗白飯；平日吃蟹淺嚐輒止，但「雞油花雕蒸蟹腳」則非常飽滿，因為蟹腳內蟹肉比姆指還要粗。為了突顯蟹肉鮮味，雞油及花雕調配比例恰到好處，令人垂涎不禁一隻接一隻。美食當然要與好友分享，一蟹兩食足夠4人享用，愛蟹之人必嚐。



甲羅燒

雞油花雕蒸蟹腳

即燒乳豬 然而，別只被巨型阿拉斯加蟹吸引目光，因為神燈還有一個非常獨特的賣點，就是在凌晨還可以嚐到即叫即燒乳豬，客人更可以目睹整個燒乳豬過程。而且店家還提供十分窩心的設計，就是因應需要而起清肥脂的片皮切法，可以專心享用乳豬皮的鬆化，另一方面也可以選擇連肉連骨條狀切法，反正連骨的肉更加滋味。

因應需要提供片皮切法

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