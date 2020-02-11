邦瀚斯舉辦威士忌網上拍賣 七款值得入手極罕名釀及詳盡拍賣攻略

剛於去年憑著全套羽生啤牌及原桶麥卡倫30年雪莉豬頭，接連打破日本威士忌系列及原桶威士忌拍賣世界紀錄的邦瀚斯（Bonhams），將於本月中舉行為期一周的威士忌網上拍賣，呈獻180件日本及蘇格蘭威士忌，當中包括了一些極罕絕版名釀，而且估價比較現時市價低，是新晉收藏家的入手好機會。

羽生伊知郎彩色Joker（2000）

估價：HK$15,000 – HK$20,000

啤牌系列全套共有54瓶，包括52隻普通牌及兩隻joker。彩色joker雖然產量多達3690瓶，但勝在用上多種酒桶，風格味道極為豐富。

羽生伊知郎遊戲第一版（2000）

估價：HK$48,000 – HK$60,000

雖然名氣及不上屢破紀錄的啤牌系列，但全套共五版的遊戲也是極具投資潛力的優質佳釀。第一版於2000年入桶，2009年裝瓶，僅限量476瓶，此瓶編號為27。

輕井澤八代37年八代窯（1971）

估價：HK$80,000 – HK$100,000

輕井澤於1971年將原酒放進雪梨桶內陳釀37年，以紀念歌星八代亞紀在當年出道，至2008年裝瓶，而每一個酒瓶都是由備前陶瓷藝術家增田登的工作室八代窯手工製造。邦瀚斯在2016年亦曾經以HK$73,500拍售此酒。

Black Bowmore 30 Year Old 2nd Edition （1964）

估價：HK$120,000 – HK$160,000

艾雷島大廠於1964年將原酒放入雪梨桶陳釀，因為顏色深邃故以Black Bowmore之名發售，並分成五個版本前後共用23年完成，此第二版在1994年入瓶，陳年年份為30年，限量2000瓶。

輕井澤1964 #3603 （1964）

估價：HK$250,000 – HK$300,000

於2012年平安夜裝瓶的48年酒，雪梨桶，限量143瓶，邦瀚斯在2018年亦曾經以HK$ 306,250拍售此酒。

輕井澤命之水50年（1968）

估價：HK$300,000 – HK$400,000

命之水系列繼30年、35年、40年及45年後，於2018年推出的50年版本，雪梨酒桶，桶號6223，限量248瓶。特別值得一提的是木盒以鳥居形象設計，帶來一種神聖感覺。

輕井澤1965 #8852（1965）

估價：HK$380,000 – HK$480,000

又稱為「似水流年」，2017年裝瓶，雪莉桶，限量150瓶。在2018年，曾經相隔半年有兩場拍賣會均有拍售此酒，但拍售價卻相差超過一倍，升值潛力極高。

威士忌網上拍賣參加步驟（2020年2月15至22日）

1）前往邦瀚斯官網BONHAMS.COM，於首頁下方「ONLINE ONLY AUCTIONS」（網上專場）欄目下選擇現正公開競拍的場次，點擊電子圖錄以進入拍賣頁面。

2）每場網上專拍在特定日期之內開放登記，可以在電子圖錄中點擊「REGISTER」（登記），系統會引導登入賬戶或建立新賬戶。

3）網上專場開始後，閱覽電子圖錄的拍品詳細資料及圖片，並可點擊拍品詳情頁面上的「Request condition report」（請求情況報告），查詢詳細的拍品訊息。

4）網上專場每件拍品的小圖標下方均顯示「NEXT BID」（下一個出價），點擊以參與競投。

5）頁面顯示您的聯絡方法，包括電話、電郵，及賬單地址，核准數據無誤後可以選擇是否親自前往拍場領取成交拍品，並在「Maximum bid」（最高出價）一欄輸入你為該項拍品願意提出的最高競投金額，競投平台會自動代你出價，以確保你是最高出價者，直至金額達到你的「最高出價」為止，在「Also show bid as」選擇顯示的貨幣單位後按「Place bid」（下標）參與競投。

6）拍品競投時段結束時，如果成為最高出價者，會在拍賣完結後收到一份祝賀電郵及一份發票，列明需付金額總數、支付方法及運費報價。