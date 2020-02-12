【The Diplomat】殿堂級調酒師John Nugent首開個人酒吧

此前於蘭桂芳爆紅酒吧Lily & Bloom擔任首席調酒師的John Nugent，終於公佈其最新動向，在時尚餐飲熱點H code開設其首家個人酒吧「The Diplomat」，以一系列「外交官」特色雞尾酒及拿手的變奏版經典雞尾酒，帶來獨特的雞尾酒體驗。

以Diplomat（外交官）為名，酒吧的一系列特色雞尾酒都是以歷史上的一些外交名人命名。

「Pearl」的靈感來自以故美國社交名人和著名的駐盧森堡美國大使 Perle Reid Mesta，她最喜歡為政交名人舉辦奢華的派對，是著名雞尾酒Black Russian的謬思。Pearl 以黑咖啡苦精、金巴利酒、蕁麻酒、菠蘿、薑及杏仁調配而成，而 The Diplomat 的版本則加入了伏特加和咖啡烈酒，風味獨特，並以草本植物和少許甘苦味作結。

「Tarling 」則引用了20世紀經常以火車往返芝加哥和紐約的英國調酒師創製的著名雞尾酒。The Diplomat 的版本向 William Tarling 致敬，他是發表這雞尾酒的第一人，恰好也是英國調酒師協會的主席，可說是調酒師的「外交官」。雞尾酒以班蘭氈酒、白砵酒、烘烤香料、清橙汁和椰子水製成，並加入了具有亞洲特色的班蘭和椰子，成功創造出有如朱古力和堅果香味。

John素來以創新手法重新演繹經典雞尾酒著名，故此酒吧的雞尾酒單當然亦不乏一些變奏版的經典雞尾酒，例如以菠蘿及茴芹代替檸檬汁和糖漿的「Diplo Daiquiri」、用上Elepant Grouns的cold brew、Jameson愛爾蘭威士忌、馬爹利VSOP及Tensaito糖的「Irish Coffee」，以及沒有香檳的「Champagne Julep」。