熱血小車Volkswagen Golf GTI

有誰會記得，1974年福士推出第一代Golf，原意是用來取代一代經典的甲蟲車Beetle？而車廠當年推出這部小汽車，又會不會想到這系列會成為世界上最暢銷的車款之一？不過最教人意想不到的，可能是這部用作日常代步的小車子，竟然有人會為其裝載超級心臟，令其成為眾多熱血男兒的一生至愛？

第一代Golf GTI可以說是一推出就創造了神話。

Golf GTI的出現，本來就是一件熱血到爆的事。話說當Golf推出之後，福士車廠內的傳訊部老大Anton Konrad卻不甘這部汽車只能以日用小車的姿態存於世上，於是他連同了五位工程師，密謀背著車廠做一件重大工程。他們以這部揭背小車為基礎，研發福士首部量產高性能型號，創造一款既可用於日常代步，亦可在賽道飛馳的全新車型。

Anton Konrad(左二)與Golf GTI研發團隊的部分成員。

這項概念工程原本並非由廠方策劃，六人團隊卻是以私下的工餘時間，利用橫跨不同車系的零件研製新車。並以其先進的燃油噴注技術取名「Gran Turismo Injection, GTI」，這個極具代表性的名字從此誕生。

單從外形看，根本難以察覺Golf GTI的力量之猛烈。

團隊的心血結晶最終於1975年獲車廠准許正式投產，並在同年的法蘭克福國際車展豔驚全場。由於並非正規項目，第一代GTI本來只預產5,000部，但需求之強勁完全出乎意料，最後售出了多達420,000部之數。兼具輕巧扎實、經濟實用的揭背車，配搭凌厲輸出與精準操控，令幾多熱血男兒迷醉當中，40多年過去，Golf GTI的總產量已超越2,200,000 部，見證了因為熱情所以成功的傳奇故事。