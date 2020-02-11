如何打造一絲不苟的Black Tie造型

在眾多男士造型之中，Black Tie算是你不得不懂的著裝規範，然而許多人都會對此裝扮一知半解，例如Black Tie當然不只是代表西裝配黑領呔的穿法。在這個充滿著電影頒獎禮的月份，來看看如何穿好一套正式的禮服吧。

Joaquin Phoenix (Getty Images)

Chris Evans (Getty Images) Black Tie指的是一種參加正式場合時的dress code，通常出現在隆重的晚宴上，是非常高規格的著裝標準。一身完整的「Black tie」造型要求男士們穿著禮服外套及西褲、恤衫、waistcoat或腰封，腳踏黑色漆皮鞋並佩戴黑色bow tie 、袋巾和袖口鈕，八樣單品缺一不可。

David Beckham (Getty Images) 最傳統的穿法，就是一件無尾的緞面tuxedo，以黑、白或是午夜藍（Midnight Blue）為主。但隨著時代潮流的發展，愈來愈多男士追求簡單舒適的穿衣態度，所以Black Tie也被簡化成只有tuxedo加bow tie的穿法。領口方面，又以shawl collars 和peak lapels 最為正宗，亦能增添高貴感覺。單排扣經典優雅，適合正式場合；雙排扣則能添上幾分時尚感。而除了傳統的緞面外，絨面（Velvet）tuxedo亦成為不少男士的愛好，既能配合Black Tie的著裝規則亦能在云云的黑白衫海中突圍而出。

Andrew Scott (Shutterstock)

Daniel Craig (Shutterstock)

Chris Evans (Getty Images)

最後，不能忽略配飾的重要性，它能為你的整體造型帶來畫龍點睛的效果，亦是彰顯你獨特個性的細節。例如白色的袋巾和獨特的金屬袖口鈕。