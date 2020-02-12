威士忌存放小知識 注意水位、酒標、存放環境

農曆新年已過，相信今年不少朋友都避免了拜年，而賀年食品都準備得比較少吧。然而有一件東西永遠都不會少，甚至早前傳出能抗疫的消息，它正是威士忌。有人喜歡趁著節慶開一瓶私藏美酒，有人喜歡趁機會大手入貨再與朋友分享。相信派對一過，可能都難以避免喝剩一些酒，雖然，威士忌是可以存放好一段日子，即使開了瓶，但對於存放威士忌還是有一些注意事項可以留意。

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（Unsplash） 避免光線、適當溫度 首先最重要的一點，是對於所有酒類都適用，就是避免光線。紫外光會漂白酒體顏色，更會影響酒體中的酯類物質，影響味道。其他的酒類如葡萄酒、啤酒，酒瓶都會用上深色，而威士忌卻大多是透明的，不過威士忌有一個好處，就是大多都有酒盒，記緊好好用上，當然存放的位置盡量光線照射就更好。此外，溫度也是有影響的，一般最佳的存放溫度為15-18°C左右，但其實只要盡量放在陰涼位置便好。有些朋友會收藏舊酒，甚至會等它升值，這樣的話就更加要注意了，因為買賣的話，除了看酒的水位，酒標也相當重要，甚至會標榜「完美酒標」，價錢可影響大了。而除了光線及溫度，濕度也要注意，因為最易影響酒標發黃、起黃班的正是濕度。

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