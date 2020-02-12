【情人節禮物2020】 消毒同時護手 DAVISAGE DVS雙管輕便護手瓶

武漢肺炎持續肆虐，香港人人提心吊膽，面對政府「已經冇意思」的不作為，只好自保盡做。專家話病毒有可能透過用雙手觸摸眼鼻感染，人人即刻董太上身，「洗手洗手洗手！」不過消毒搓手液用得多會令雙手易變乾，法國DAVISAGE的DVS能夠消毒同時護手，想必是今個情人節繼口罩之後的最佳禮物。

DAVISAGE這瓶DVS雙管輕便護手瓶，以一瓶雙管設計，一邊是矜貴黑蘭花配方的護手霜，而另一邊則是無酒精免沖水洗手液，同時具備消毒及護膚成效。

法國特別研發和製造的免洗洗手液，雖然不含酒精，但能有效殺死細菌，和強力抑制真菌、細菌（包括革蘭氏陽性菌和革蘭氏陽性菌）和酵母菌的生長，配方更加入薰衣草和蘆薈成份，同時強化消毒、舒緩、保護作用，讓皮膚感覺乾爽但又不油膩，滋潤呵護雙手。

至於同樣由法國製造的黑蘭花護手霜，含有對皮膚有益的維生素A、D、E及F，可修復乾燥受損肌膚，有天然抗衰老功效，減少細紋及抗衰老跡象，而且質地柔軟和不黏膩，保濕同時增強皮膚的免疫力。

適逢情人節，DAVISAGE特別為這瓶被稱為「DVS小金瓶」的雙管輕便護手瓶，換上紅色限量新包裝，在全線Harvey Nichols獨家發售。此外，品牌又與繽紛園藝合作，推出情人節呵護系列，為護手瓶配上芬芳艷麗的鮮花，並可於HKTVMALL網上訂購。