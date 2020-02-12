突顯身份地位 要用LV超輕行李箱

Credit: Louis Vuitton

皮具產品一直是品牌的命脈，自從換上Virgil Abloh上任創作總監一職後更是集中火力強攻皮具和飾物這一環。主打色彩繽紛、旅遊及經典設計元素的Taïgarama皮具系列，是以品牌獨有的Taïga皮革再糅合簽名式的Monogram帆布而成。系列以背囊、messenger bag、手提袋、tote bag、行李箱以及小物如鎖匙扣和卡片套等日常經常用到的款式為主，這季的創作靈感繼續是來自非洲的各種大自然景觀，所以又將皮具的不同色調命名為「瀉湖藍」、「火山橙」、「亞馬遜綠」、「太平洋藍」、「南極洲白」等等。而當中又以由著名工業設計師 Marc Newson設計的 Horizon Soft 拖行式行李箱成為系列中的焦點，結合獨特技術，行李箱的外殼以立體熱壓針織物料製成，並以超聲波切割技術，將行李箱的重量減至最輕（淨重只有 2.9 公斤！）。今季此款式更推出3種新色調組合來配上經典的Monogram圖案，包括藍配紅、紅配白和卡其配黃，搶眼之餘也能為你的旅程增添奢華氣息。