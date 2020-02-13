瑞士作為鐘錶王國，有著無數一級錶廠。但如果問這世界上有哪個國家能夠挑戰其霸主地位，則非德國莫屬。有著簡潔直接的風格，在機械技術上亦達到頂峰，出色的名字也為數不少，以下介紹幾家最出名的，看看是否你的珍藏之一。

A. Lange & Söhne Lange 1白金腕錶 (HK$266,000)

A. Lange & Söhne

原本是德國，甚至世界上最古老的鐘錶製造商之一，A. Lange & Sohne於173年前由Ferdinand Adolph Lange在格拉蘇蒂小鎮創立，只是戰後由於身處東德而被國有化並停止製錶。

品牌在1990年得到家族後人Walter Lange重建，並在短短20年內，憑藉無比出色的作品躋身足以和Patek Philippe接近平起平坐的聲望。品牌最著名的作品，為重建後的開山之作Lange 1。

Glashütte Original Senator Chronometer Regulator腕錶 (約HK$135,000)

Glashütte Original

同樣來自格拉蘇蒂的，還有另一個相當有名的奢華腕錶製作商Glashütte Original。要確切說出品牌的創辦年份並不容易，全拜當年蘇聯給東德帶來的破壞，難有說品牌最早可追溯到1845年，只是大部分紀錄都難以考究。

比較可以肯定的，是錶廠前身VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB)集結了德國眾多製錶歷史及技術，並於1994年讓Glashütte Original正式起航。無論過往如何艱辛，這德國品牌現在已經成為了世界上出色的奢華腕錶品牌之一，也是為數不多有能力自製機芯的製錶商之一。

Junghans Max Bill 自動腕錶 (約HK$8,600)

Junghans

對比東德兄弟們的含辛茹苦，Junghans則在柏林圍牆之西乘風破浪。Ernhard Jungians和他的舅仔自1860年代創立品牌，卻要直到1920年代中期才開始生產手錶，他們一直未有受到太大注目。

轉捩點在於1956年品牌開始與Bauhaus設計師 Max Bill合作，以極簡主義作為風格，讓他們成為了非常具有特色的一個品牌。品牌的價格定位，是較為入門的路線，因此也讓他們成為了其中一個最受歡迎的德國腕錶品牌之一。

Nomos Glashütte Tangente-neomatik 175 腕錶 (HK$27,400)

Nomos Glashütte

看到Junghans的Bauhaus簡約風格獲得極大成功，引發了另一個牌子的靈感。Nomos Glashütte雖然也是源自格拉蘇蒂，歷史背景卻不帶一絲陰暗，因為他們成立於柏林圍牆倒下之後的1990年。以對未來充滿希望的態度，製作出配以極簡約風格，及優秀機械結構的腕錶，Nomos Glashütte的成功並不令人意外。

此外，以一個製作入門級別腕錶的品牌來說，Nomos Glashütte擁有自製機芯這能力也是相當罕見而且令其得到更多關注的原因。