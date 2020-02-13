新年前後約了位舊上司飲茶，講起最近發展，自他離開舊公司後自立門戶，幾年間由一家只得兩位員工的小企業已經發展到有近三十位員工。生意額大了，公司業績也一直向上，這位上司跟我說其實一早已經半退休，工作都交在員工手上，當中竅門我認為是每個身處高位的人都應該學習。簡單講，這位上司奉行的法則，就是對每一位在他手下工作的人，都是以將對方「鍛鍊到能取代自己」的態度去指導。

要做到願意把所知的全部教給下屬，也講究上司的才能與自信。(圖片：Freepik.com)

曾經和他共事過的我，自然明白到他並不是說說而已。初初認識時他位居公司的中級管理層，我和他不屬同一組，但卻看到他手下猛將如雲，在他手下的看來個個都獨當一面朝氣勃勃，跟我這邊氣氛相當不一樣。

能有這樣一個好領袖，員工自然更有投入感。(圖片：Freepik.com)

先後跟他及他的組員聊過天，發現他的管理哲學，是從來不吝嗇自己的所有知識，知無不言，言無不盡，彷彿把平生絕學傳給入室弟子。下屬得到他的指導，彷彿走了捷徑進步神速，而且大部份人會感恩於他的無私與信任，個個願意全力以赴，整個團隊氣氛亦融洽團結。在這個環境下工作，任何計劃自然無往而不利，因此團隊的領袖，也即是我這位舊上司扶搖直上也合情合理，直到後來大半家公司都成了他旗下，包括我自己的團隊，絕非偶然。

真正做到唔使做，條件是你先要有信任別人的空間。(圖片：Freepik.com)

當然我也明白，這種態度講究的不單止心胸，也其實是源於實力與自信。我的舊上司之所以不怕坦誠以待下屬，是因為他自己也在以一個更快的速度在成長。所謂「鍛鍊到能取代自己」，是指今天的自己，而他卻絕不停滯腳步。

下屬成長的同時，你也不是原地踏步，這才是重點所在。(圖片：Freepik.com)

問心，我當然明白這道理，只不過如果上司只是借時勢上位，那麼他害怕於被別人取代這心情是理所當然。如此，自已知自己事，就無謂羨慕那些有成就的人了。