紳士必備Galaxy Z Flip Thom Browne Edition 情人節開售

跨界聯乘在今天已非新鮮事。而身處於這個資訊科技新時代，男士們的玩物已不只是手錶、皮鞋，就連日常生活「必需品」的手機，也要潮過人。而時尚品牌與手機配件，也早已牽上關連，例如Hermes、Louis Vuitton也推出過不少Apple產品的配件。而是次要介紹的，則是沒有紳士能抗拒的Thom Browne。

圖片：Thom Browne

是次的聯乘由禮盒到手機，還有智能手錶 Galaxy Watch Active 2以及無綫藍牙耳機 Galaxy Buds+，設計概念乍看就知道是Thom Browne的標誌性灰色西裝之色調，除此之外，品牌的意念也絕不輕輕帶過，希望藉著使用新時代科技產品的同時，引入令人回味的經典元素，回憶是沒有人會抗拒的，而經典才是永恆，所以整體風格也參照了上世紀辦公室風格，嚴謹而突顯高貴。Thom Browne除了參與了是次聯乘作品的設計，連智能手錶錶面也有著Thom Browne的親筆筆跡。