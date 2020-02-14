安藤忠雄最新傑作 BVLGARI Octo Finissimo 限量系列

出自安藤忠雄手筆的著名建築物無數，這位曾於1995年榮獲被譽為「建築諾貝爾獎」的普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize）的日本當代建築大師，其作品每每超越純粹的建築物，而被視作為藝術品。不過安藤這次的最新傑作卻並非屹立著的建築物，而是一枚置於腕上的非凡腕錶。

安藤忠雄

安藤忠雄是日本，以至放眼全球建築界的一位傳奇，沒有入讀過大學，僅憑著旅遊自學而成為一代建築大師，更在超過50年的建築師生涯中，創作過無數經典傑作，當中尤以21_21Design Sight、沃斯堡現代美術館，和別稱為「光之教會」的茨木春日丘教會最為著名，也是不少建築迷一生定必到訪的朝聖地。

在2001年，安藤跨足時裝界，為Armani建造了Armani/Teatro（Armani 劇院），而今次與BVLGARI的聯乘，則將他的建築美學展現在腕錶設計上。安藤的設計常以清水混凝土作主要建材，並結合幾何圖形，將自然元素融入建築，在簡約中帶一份禪意，而他亦將此設計理念投放在與BVLGARI聯乘的Octo Finissimo系列限量版腕錶上，並以鈦金屬及碳纖維，打造出兩款充滿建築風格的Octo Finissimo Titanium及Octo Finissimo Tourbillon Carbon。

在Octo Finissimo Titanium的40mm超薄鈦金屬錶殼內，搭載了僅有2.23mm的BVL 138 – Finissimo自動機芯。雕有螺旋型圈紋的錶盤上，設有時分針，並於7點和8點位置之間設有一個小秒針錶盤。鈦金屬錶冠，鑲飾陶瓷，鈦金屬錶盤飾以螺旋圖案，並配備鈦金屬錶帶，防水 30 米。透明的特製錶背上，鐫刻了安藤忠雄的簽名及「 Tadao Ando Ando – Limited Edition 」字樣，限量 200 枚，並可以透過它觀賞以人手裝飾的日內瓦波紋、倒角及珍珠圓點打磨。

至於Octo Finissimo Tourbillon Carbon則搭載備有懸浮式陀飛輪及特別軸承系統的1.95mm超薄BVL 288自動機芯，具備52 小時儲存動力。錶盤上同樣雕有螺旋型圈紋，但並沒有設置小秒針錶盤，取而代之的是在6點位置的鏤空設計，讓人可以窺視陀飛輪裝置的計作。42mm碳纖維錶殼及透明錶背，配上碳纖維錶帶及精鋼DLC摺疊式錶扣，限量僅有八枚。