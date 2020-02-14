我有一對朋友，兩人相識有十多年，期間拍拖離離合合起碼六、七次，最近則經歷最長一次分開後，終於又回到一起。他們兩位我都認識，在心底不單止我，其實身邊每個人都知道他們終歸是要在一起的，但那當中的經歷，我又認為必不可少。有人說好馬不吃回頭草，但世事就是如此，回頭草其實不怕吃，回頭肯定有原因，只怕回頭無草吃罷了。

Brad Pitt和Jennifer Aniston曾經是全世界最知名的金童玉女。(ＰopSugar)

兩個人當初是在中學的最後時刻開始拍拖，成長背景相似，朋友圈也重疊，大學時因為各自受不了誘惑分開了，後來念念不忘還是回到對方身邊，但每次重新一起，總是受不了新挑戰而分開。找工作一個順利一個不順利，吵架了便分開，到都找到了工作，事情順利後又在一起；一起久了，便一起住，住不了一會兒，又說相見好同住難，沒一會又分開。但分開了，找到新的伴侶卻還是覺得你最好。

有傳Brad Pitt和Jennifer已經復合，也有說他們只是做回朋友，但其實，這年紀，是怎樣形式的伴侶，重要嗎？（Sheknows)

最叫我印象深刻的一次，是女孩子在其中一次分開後跟別人拍拖，竟然接受了對方求婚。三個人只得那新男朋友傻乎乎自己一個人開心，卻不知道她根本不可能和舊男友以外的別個過一生。未致於到教堂搶婚，但人家酒席都訂了才追返女朋友實在老土，而我其實有責任，因為我正是鼓勵他行動的那個。

Brad Pitt因為Angelina Jolie而離開Jennifer，但和後者相處多年，最後還是分開。(hindustantimes.com)

他一直跟我說，猶豫不決是因為不肯定她是否最合適的人，說分手總有理由，回頭草吃來只是浪費時間。我卻說，世上沒有人是完美的，你幾次回頭就說明了她其實正是你覺得她好的證明。我也說，今天不搶，到她有了別人孩子你還是會把她搶回來，到時就太麻煩了。

香港人比較熟悉的青梅竹馬，當然首選許志安與鄭秀文。(網上圖片)

故事是，搶了她回來後，二人一起一段長時間，然後又分開了。不過這次有點不一樣的是，兩人都沒有再把心向其他人開放，似乎都預料好對方還是會回來。最近的分手與復合，都沒有再高調宣布。

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他們都明白，已經過了衝動好奇的年紀，經歷了許多之後，即使對方不是完美，起碼是自己最愛的。也許間中還是要些時間分開一陣去消化對方的缺點，不過反正之後一世人，就是這伴侶。至於我們其他朋友，也不管他們現在狀態是分是合，約會都一併叫來，他們也都習慣了，分別只是離開時手有沒有牽著。