【情人節】適合不同情人節約會場合的打扮貼士

不論你今天要吃的是米芝蓮餐廳還是簡單的brunch，都要確保你約會的打扮既時尚又合適，令你的另一半留下深刻的印象。以下模擬幾種約會場合應該要有的打扮貼士：

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Emporio Armani (Selfridges) 晚飯約會 視乎晚飯場合，但一般都應該會是四正的西餐吧。這個時候沒有比一套剪裁合身的西裝造型更合適，但切忌不要穿得像上班或是面試一樣。可以將恤衫換成輕鬆的針織樽領或是簡單一件T恤，給人容易親近的感覺。如果餐廳屬於高級一點的建議可與皮鞋或例如Chelsea boot配襯，想沒那麼拘謹的一對白色波鞋也可以增強時尚感。

COS 午間約會 與喜愛戶外活動的另一半約會，可能會是到郊外行山之類的活動。這個時候你便應該穿上具功能性的戶外裝束，能夠防風防雨的外套是首選，還可以作layering打扮以備不時之需，當天氣突然驟降都可以除出來給另一半加分。鞋方面可以既奢華但低調的皮革波鞋來配襯，要知道造型成功與否細節最重要。

The Kooples 派對約會 比較好玩一點的約會，如果跟另一半約在酒吧或是夜點場合，穿著打扮可以稍為大膽一些。Biker外套配花紋T恤或恤衫，窄身牛仔褲和boot這種帶點不羈的造型會給人不造作的形象。