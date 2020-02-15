型格實用兼備 Longines深海征服者加推綠色

Longines

HydroConquest之所以深受歡迎，其極高性價比當然是一大原因，但其採用的專業技術以及時尚好襯衫的造型也是亮點。不少朋友都特別喜歡之前推出的型格暗黑，但相信綠色推出之後泛用度更加高，又添加了一份運動風格。同樣地，是次的綠色型號也配備陶瓷錶圈，有著兩款錶殼（直徑 41 或 43 毫米） 、自動上鏈機械機芯 （L888.3 機芯），錶帶則有精鋼鏈帶或綠色橡膠可供選擇。不厭其煩地再說一次，HydroConquest採用的ZrO2陶瓷，目前是除了鑽石之外硬度最高的陶瓷材質，所以加強了其耐磨、耐用性，不論是出街襯衫、上班一族，甚至是做運動皆可。