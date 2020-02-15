型格實用兼備 Longines深海征服者加推綠色

撰文：何國龍
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向來深受錶迷歡迎的Longines HydroConquest「深海征服者」，自推出藍、灰和黑色型號之後，今年又加推綠色，除了熱愛海洋人士之外，連軍事愛好者也要收納嗎？
Longines
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HydroConquest之所以深受歡迎，其極高性價比當然是一大原因，但其採用的專業技術以及時尚好襯衫的造型也是亮點。不少朋友都特別喜歡之前推出的型格暗黑，但相信綠色推出之後泛用度更加高，又添加了一份運動風格。同樣地，是次的綠色型號也配備陶瓷錶圈，有著兩款錶殼（直徑 41 或 43 毫米） 、自動上鏈機械機芯 （L888.3 機芯），錶帶則有精鋼鏈帶或綠色橡膠可供選擇。不厭其煩地再說一次，HydroConquest採用的ZrO2陶瓷，目前是除了鑽石之外硬度最高的陶瓷材質，所以加強了其耐磨、耐用性，不論是出街襯衫、上班一族，甚至是做運動皆可。
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為了迎合時下紳士們對造型的要求，除了卡其綠色，也備有直紋拉絲的亮麗綠色陶瓷錶面，兩款錶帶也能輕易瞬間更換。保留了其深海征服者的傳統特色，功能上滿足得到水上運動的獨特要求：防水功能達 300 米、單向轉動錶圈、旋入式錶冠及底蓋、保護錶冠設計等。HydroConquest最迷人的地方是應用度高，配合正裝、休閒皆可，並至是運動，正如Rick Owen所言，身體才是男士們最佳的服裝，雖然香港人也熱愛水上運動，但近年做Gym也蔚為成風，配備深海征服者絕對不會錯，配飾與身體融合為一，或者是最佳造型。